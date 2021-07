Wilson Lima anuncia mutirão de vacinação contra a Covid-19 nos municípios de Caapiranga e Beruri

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima anunciou mais dois mutirões de vacinação contra a Covid-19 para o próximo sábado (24/07). Desta vez, será nos municípios de Caapiranga e Beruri. O anúncio foi feito durante live pelas redes sociais, transmitida da Arena da Amazônia, em Manaus, um dos três pontos onde ocorre, até meia noite desta quinta-feira (22/07), a terceira edição do mutirão “Vacina Amazonas” na capital.

“A gente faz esses mutirões não só na capital, mas também no interior. Neste fim de semana vamos fazer mais mutirões para avançar nesse processo de imunização”, disse o governador ao destacar que, no próximo sábado, os mutirões terão alcançado 15 municípios. Para Caapiranga e Beruri, o Governo do Estado está enviando profissionais da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) em auxílio aos municípios na gestão dos mutirões. “Essa é uma logística que se justifica por conta da importância que é a vacina, que é para salvar vidas”, destacou.

Em Caapiranga, a meta do mutirão é aplicar 500 doses e o público alvo é toda população adulta a partir de 18 anos de idade. O mutirão será na Praça de Alimentação do Santo Antônio, das 9h às 16h. A ação é para aplicação de primeira dose.

Já em Beruri a vacinação é para primeira e segunda dose. O mutirão começa às 8h no Porto Hidroviário. A ação é para toda população adulta a partir de 18 anos de idade. A meta é aplicar 400 doses.

Segundo o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, o compromisso do Governo do Estado é vacinar 90% de cada faixa etária, por isso tem auxiliado os municípios com a realização de mutirões.

“Para que a gente possa garantir a proteção da nossa população e de fato ter um impacto. E esse impacto começa a ser observado, a redução do número de óbitos, internações e novos casos, mas temos que alertar a população que ainda não estamos livres da doença”, disse Cristiano.

Meta em Manaus – O governador Wilson Lima, durante a live, informou que o mutirão de vacinação realizado em Manaus entre esta quarta e quinta-feira (21 e 22/07) bateu a meta de mais de 60 mil doses aplicadas. Ele informou que até o encerramento desta ação, às 24h, o mutirão espera aplicar 70 mil doses.

“A gente já vacinou mais de 65 mil pessoas. A nossa meta era vacinar 60 mil pessoas que tem 18 anos ou mais e a gente já atingiu essa meta. Vamos trabalhar para que até a meia-noite de hoje a gente possa vacinar 70 mil pessoas”, ressaltou Wilson Lima.

Outros mutirões – Nas 14 edições anteriores – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 232 mil doses foram aplicadas. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas em 24 horas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Outros cinco mutirões foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.

Os últimos três mutirões foram realizados no dia 17 de julho, também simultaneamente, em Manaquiri e Careiro Castanho, quando foram aplicadas vacinas de primeira dose. E no Careiro da Várzea, a ação foi para aplicação da segunda dose e dose única. Nesses municípios foram aplicadas 1.042 doses.

* Com informações da assessoria de imprensa