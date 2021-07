Wilson Lima anuncia mutirões ‘Vacina Amazonas’ em cinco municípios no sábado, 10 de julho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (06/07), que serão realizados cinco mutirões simultâneos de vacinação contra a Covid-19 no próximo sábado, dia 10 de julho. Com essas novas ações, a campanha Vacina Amazonas, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado – vai totalizar 10 municípios.

Continua depois da Publicidade

“A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19 e nós não podemos relaxar. No próximo fim de semana, nós estaremos em cinco municípios fazendo esse trabalho com os mutirões de vacinação. Itacoatiara, Iranduba, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itapiranga. E aqui faço o apelo para que as pessoas procurem os postos e façam sua imunização”, anunciou o governador logo após visitar a Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP), novo nome que o órgão recebe em homenagem a ex-diretora-presidente do órgão, vítima da Covid-19.

Segundo Wilson Lima, a estratégia do Governo do Estado é criar um “cinturão de imunização” ao acelerar a vacinação na capital e nos municípios próximos, devido ao fluxo de pessoas vindas de outros estados e países para Manaus, especialmente por conta do Polo Industrial.

A FVS-RCP e a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), em parceria com as prefeituras, estão definindo os pontos de vacinação, bem como as faixas etárias que serão atendidas.

Continua depois da Publicidade

Além dos mutirões, o Governo do Amazonas tem auxiliado as prefeituras enviando vacinadores e técnicos aos municípios. “Nós montamos, inclusive, uma força-tarefa para ajudar no avanço da vacinação, principalmente naqueles municípios em que há uma maior dificuldade para que avancem”, declarou Wilson Lima.

Os mutirões são possíveis por conta da regularidade de doses enviadas pelo Governo Federal ao Amazonas, destacou o presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes.

Continua depois da Publicidade

“É um esforço do Estado, em parceria com as prefeituras, para que a gente amplie a vacinação e que a gente consiga superar essa doença que tanto tem nos assolado. Lembrando que a gente está seguindo rigorosamente o Plano Nacional de Imunização, de acordo com as diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, e de acordo com a disponibilidade de doses que são encaminhadas ao Estado”, disse Cristiano.

Outros mutirões – Em seis edições do mutirão – duas realizadas em Manaus – mais de 216 mil pessoas já receberam a primeira dose. A primeira edição do Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital nos dias 11 e 12 de junho.

Continua depois da Publicidade

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão realizado na capital durante 24 horas nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto e último mutirão foi realizado no último sábado em Rio Preto da Eva, 3.159 doses foram aplicadas.

* Com informações da assessoria de imprensa