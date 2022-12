Wilson Lima anuncia novo voo direto do Amazonas para Colômbia e destaca estado como rota turística e de desenvolvimento

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (27/12), que o Amazonas vai passar a contar com um novo voo direto de Manaus para Bogotá, capital da Colômbia, a partir de março de 2023, o que reforçará ainda mais a posição do Amazonas como uma importante rota turística e de desenvolvimento no Brasil. O novo voo será operado pela companhia aérea Avianca, que vai oferecer quatro voos semanais em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros.

Recentemente, Manaus passou a contar com dois novos voos, também diretos, para Miami e Fort Lauderdale, na Flórida (Estados Unidos] e, anteriormente, já contava com voos para Miami e para o Panamá. O governador destacou que a ideia é que mais voos internacionais passem a operar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

“Estamos conversando com a TAP [Linhas Aéreas] para trazer de volta o voo Manaus-Portugal. Então, o estado do Amazonas passa a ficar muito bem servido de voos internacionais. Claro que a gente quer mais, porque o estado do Amazonas está em uma posição estratégica”, avaliou o governador.

Wilson Lima destacou que o estado visa tornar Manaus uma rota de voos para a Copa do Mundo de Futebol de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. “O estado do Amazonas tem potencial muito grande para a gente construir essa política de ampliação de malha aérea, tanto regional, quanto internacional”, completou o governador.

Balanço

Em nova rodada de entrevistas aos principais veículos de comunicação da capital amazonense, o chefe do Executivo Estadual voltou a destacar importantes ações realizadas em seu primeiro mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro, e apontou metas e perspectivas para o ano de 2023, quando começa o seu segundo mandato como governador.

“Hoje, a máquina do estado está muito bem azeitada, me preocupei em conhecer a fundo a máquina e conhecer a realidade do Amazonas, estive em todos os municípios e nada substitui esse contato direto com as pessoas, entendendo a necessidade de cada região. É através do trabalho que a gente consegue vencer, não tem outro jeito”, reconheceu Wilson.

Entre os pontos abordados na rádio Difusora do Amazonas, Encontro das Águas, TV Norte e Record TV, estão os avanços na saúde, educação, segurança e a área social. “O social é e seguirá sendo uma prioridade nossa, afinal a fome é uma realidade no Brasil e no estado do Amazonas não é diferente”, concluiu o governador.