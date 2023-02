Wilson Lima anuncia oferta de R$ 277 milhões em crédito e lança duas novas linhas de financiamento

Redação AM POST

O governador Wilson Lima lançou, nesta sexta-feira (03/02), o programa +Crédito Amazonas 2023, que prevê a oferta de R$ 277 milhões em operações de crédito direcionado a micro e pequenos empreendedores do estado, com novos limites e prazos. Entre as novidades estão a oferta de programas de crédito voltados a projetos de inovação e de energia sustentável.

O governador destacou que a meta é investir, nestes próximos quatro anos, mais de R$ 1 bilhão para acelerar o crescimento econômico do Amazonas, um compromisso de campanha do governador reeleito.

Em solenidade na sede da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, o governador lançou dois novos programas de crédito: o Afeam +Energia Sustentável, para o financiamento de energia solar, que estimulem a produção e/ou uso de fontes de energias renováveis, promovendo eficiência energética e redução do impacto ao meio ambiente; e o Afeam +Inovação, incentivando o desenvolvimento, aprimoramento e produção de novos produtos, processos e serviços por meio de investimentos para empresas inovadoras.

“A startup já é uma realidade no Brasil, em especial aqui no estado do Amazonas, muitos jovens empreendedores estavam esperando a oportunidade de ampliar ou de começar algum negócio, alguma startup, e não tinha como acessar o crédito. Hoje isso é possível, da mesma forma que estamos antenados na questão da sustentabilidade, das fontes renováveis de energia”, ressaltou Wilson Lima.

A retomada de linhas de financiamento, em 2023, tem atualização dos valores e prazos, que podem chegar até R$ 200 mil conforme o porte de cada cliente, com prazos para capital de giro de até 36 meses e para aquisição de investimentos fixos de até 60 meses para pagar. As novas condições são direcionadas a micro e pequenos empreendedores do estado e de todos os setores da economia, sendo aproximadamente 90% do volume de recursos oriundos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).

Entre os beneficiários estão autônomos, profissionais liberais, produtores rurais, microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas. A meta da Afeam é que o volume de recursos e operações, a serem realizadas em 2023, sejam superiores ao recorde de aplicação alcançado no ano passado.

Na cerimônia de lançamento do crédito para o ano vigente, estiveram presentes deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), como o presidente da Casa, Roberto Cidade, Adjuto Afonso, Débora Menezes, Sinésio Campos e Abdala Fraxe; a vereadora Jaqueline, da Câmara Municipal de Manaus (CMM); também participaram dez empreendedores, que contribuem captando recursos, mantendo empregos e gerando novos.

Entre eles, dona Maria Celeste, que trabalha há 20 anos no ramo da costura e montou o próprio negócio com o financiamento da Afeam. “Quando eu comecei a fazer costura, não tinha condições financeiras. Aí foi que eu procurei a Afeam e ela estendeu os braços e eu abracei, né? Hoje, o que eu sou, eu agradeço muito a ela e antes eu trabalhava para os outros, agora eu trabalho pra mim, pro meu próprio negócio, eu trabalho com roupa infantil e aí tá tudo de bom”, comentou a microempreendedora.

Os recursos podem ser utilizados para capital de giro/custeio, aquisição de máquinas e equipamentos, obras e reformas de construção civil visando implantação, modernização e ampliação de empreendimentos, bem como projetos de inovação (startups) e de melhoria da eficiência energética, por meio de fontes alternativas, a exemplo da instalação de equipamentos para geração de energia de fonte renovável (energia solar).

Balanço

De 2019 a 2022, a aplicação recorde de crédito ofertada soma R$ 572 milhões, somando mais de 57,2 mil operações. A meta do Governo do Amazonas é investir, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos, sendo R$ 277 somente em 2023, com foco na retomada do crescimento econômico na capital e no interior.

Como solicitar crédito

Todo processo do crédito é feito de forma on-line, por meio do Portal do Cliente no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Para operações do setor primário, os interessados devem procurar a Unidade Local do Idam no seu município, com a documentação completa, conforme relação de documentos disponível no site da Afeam.

“É um crédito desburocratizado, só com identidade, CPF, comprovante de residência e até restrições, uma determinação do nosso governador, vamos manter as restrições cadastrais de 2020, na pandemia”, destacou o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro.

Parceiros Técnicos

O crédito da Afeam também pode ser acessado por meio dos parceiros da Afeam: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam); Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); Fundo de Promoção Social (FPS); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur); Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp); Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas); Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama); Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea); Sebrae-AM, Senai e Senac.