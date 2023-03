Wilson Lima anuncia pacote de R$ 8 milhões para atletas no Amazonas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (03/03), um pacote de investimentos na área esportiva que soma R$ 8,4 milhões para incentivar atletas e a realização de práticas de esportes por crianças e jovens. O planejamento inclui o lançamento dos projetos Formando Campeões e Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, com o apoio imediato a 14 atletas amazonenses pré-olímpicos.

“A gente está muito otimista, e a partir de hoje o Estado está assumindo a responsabilidade junto a esses atletas de ter uma equipe exclusiva para a preparação para as Olimpíadas (de Paris), inclusive com bolsa. Estamos contratando esses atletas e eles ficarão aqui na Vila Olímpica recebendo esse treinamento e toda essa orientação, juntamente com seus treinadores, para que possam ser classificados para as Olimpíadas”, anunciou o governador Wilson Lima.

Na oportunidade, o governador do Amazonas anunciou o pagamento dos contemplados no edital Bolsa Esporte 2022. Também faz parte do pacote a ampliação do Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior, o +Pelci. O anúncio dos investimentos, que serão executados pela Fundação Amazonas de Alto Redimento (Faar), aconteceu na Vila Olímpica, zona centro-oeste de Manaus, que recebeu ainda uma nova quadra de areia para prática do futevôlei.

“Nosso governador Wilson Lima é o governador do esporte. Iniciamos essa gestão com um investimento de mais ou menos R$ 200 milhões nos últimos quatro anos no esporte no estado do Amazonas. Então, esses frutos da base e esses investimentos do alto rendimento olímpico, e daqui a pouco também investimentos nos clubes de futebol do estado, tudo isso coloca o Amazonas em outro nível a cerca da sistemática do esporte nacional”, disse Jorge Oliveira, o diretor-presidente da Faar.

Estiveram presentes no anúncio, além do governador Wilson Lima e do diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, os vereadores Alan Campêlo, Diego Afonso, Glória Carrate, Márcio Tavares e Sassá, representando a Câmara Municipal de Manaus (CMM); os deputados estaduais João Luiz, Rozenha, Mário César Filho, Daniel Almeida e Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), além de outros representantes de instituições esportivas e do interior do estado e de atletas.

Amazonas nas Olimpíadas de Paris

Inicialmente, 14 atletas com índices pré-olímpicos receberão incentivos do Governo do Amazonas para que possam se preparar para representar o estado nas Olimpíadas de Paris 2024, nas modalidades westling, lançamento de dados, arremesso de peso, basquete 3×3, arco e flecha e natação. O intuito é viabilizar condições de treinamento e preparação para atletas se tornarem aptos para as competições.

Trilhando caminho rumo às Olimpíadas de Paris 2024, Pedro Nunes conheceu o atletismo aos 11 anos por inspiração do seu tio, que era atleta da modalidade. Começando no esporte por provas de velocidades, Pedro encontrou sua paixão no lançamento de dardo, e hoje, com 23 anos, coleciona títulos nacionais e internacionais, como nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2021, o Ibero-Americano Adulto 2022, onde obteve medalha de prata, e o mundial juvenil na Finlândia, onde ficou com o 5º lugar.

“Estamos vendo que o Amazonas está investindo no esporte, e isso traz segurança para competir. Paris 2023 se tornou algo mais próximo pelo investimento que o Estado está fazendo. Lá na frente a gente vai trazer esse resultado e essa vaga olímpica”, afirmou Pedro Nunes, considerado principal atleta do estado na modalidade e do ranking brasileiro e sul-americano de atletismo.

Bolsa Esporte

Wilson Lima deu início ao pagamento do edital Bolsa Esporte Estadual 2022, que visa contribuir para formar mais atletas amazonenses no cenário nacional e internacional. Serão contemplados 89 atletas, desde a base, paratletas, de alto rendimento e alto rendimento olímpico. O novo edital – Bolsa Esporte 2023 – deve ser lançado neste semestre.

Formando campeões

Outro novo projeto anunciado, o Formando Campeões, tem o objetivo de apoiar a formação de mais de 500 jovens de diferentes zonas da capital com potencial competidor por meio da inclusão de crianças e adolescentes à prática do esporte, na modalidade de lutas marciais, auxiliando no desenvolvimento físico, psíquico e social.

+Pelci

O +Pelci passa a alcançar 15 mil jovens e crianças em todo o Amazonas. São 5 mil a mais, além dos 10 mil já atendidos por meio dos projetos Mais Futevôlei nos Bairros, Escolinhas nos Bairros e Campeões da Vila que fazem parte do +Pelci. Durante o anúncio dos investimentos, o governador inaugurou a quadra de areia da Vila Olímpica de Manaus, especialmente para a execução do projeto Mais Futevôlei nos Bairros.

Em apenas um ano de existência, o +Pelci, com a ampliação, se torna o maior projeto socioesportivo do Brasil. Atualmente, o programa atende 35 núcleos na capital e seis polos do interior nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

As inscrições iniciam a partir do dia 6 de março para as rematrículas de alunos que já fazem parte dos projetos e para novos alunos as inscrições iniciam no dia 13.

Só no projeto Campeões da Vila serão 1,2 mil novas vagas para alunos de 8 a 17 anos, em atividades como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez. A novidade deste ano é para os atletas que tenham interesse em ingressar nas modalidades de natação (avançada), kart indoor e arco e flecha.