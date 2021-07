Wilson Lima anuncia para este mês o início das obras de modernização e reforma da AM-010

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (01/07), que a reforma e modernização da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara) começam ainda neste mês de julho. O contrato para a realização da obra foi assinado hoje e, segundo o governador, esta será a maior intervenção na rodovia estadual em 40 anos, que vai gerar mais de 10 mil empregos durante a sua execução.

“Ainda esse mês as máquinas entram para trabalhar. E isso vai transformar a AM-010 em um corredor de atividades econômicas, beneficiando a população que vive no entorno dessa estrada e que há muito tempo esperava por esse momento, esperava que esse sonho pudesse ser concretizado, e no final do mês ele começa a virar realidade”, disse Wilson Lima.

O anúncio foi feito pelo governador nesta manhã, durante vistoria às obras do Anel Sul, na Estrada do Tarumã, zona oeste de Manaus, que vai interligar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e as rodovias AM-010 e BR-174.

Wilson Lima destacou que a reforma e modernização da AM-010 vão fortalecer o desenvolvimento econômico dos oito municípios do entorno da rodovia: Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.

O investimento é de R$ 366.051.861,42, sendo R$ 220 milhões de uma emenda do senador Omar Aziz. O restante é decorrente de recursos próprios do Estado. O processo de licitação foi concluído no último dia 17 de junho.

O Consórcio AM foi vitorioso e é constituído pelas empresas Pomar Comércio de Derivados de Petróleo e Construções Eireli, Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda, Iza Construções e Comércio Eireli, Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais Ltda, e Best Transportes e Construções Ltda.

Extensão – Os serviços serão executados do quilômetro 13 ao 263,40 da rodovia e inclui a construção de um pavimento novo, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical. Para dar agilidade, serão cinco frentes de obra.

A obra será executada em dois verões. “Serão cinco frentes de trabalho e a nossa proposta é ousada: é entregar a rodovia totalmente modernizada até o final de 2022”, disse o governador.

Wilson Lima destacou, ainda, que o Governo do Amazonas executa a maior intervenção viária na capital. Além da modernização e reforma da AM-10 e das obras no Anel Sul, ele citou o Anel Leste que vai do Monte das Oliveiras ao viaduto no cruzamento da Estrada do Tarumã e a avenida Torquato Tapajós, obra que se interliga ao Anel Sul. Ele citou, ainda, a nova fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que fará intervenção na Comunidade da Sharp, na zona leste, e que em breve será lançado.

“É a maior intervenção viária de todos os tempos no estado do Amazonas, é o maior conjunto de obras de mobilidade urbana na cidade de Manaus, e tudo isso vai ajudar muito a desafogar o trânsito”, frisou o governador.

Intervenções – Serão reformados e ampliados um total de 250,40 quilômetros da AM-010. Haverá alargamento da pista, que contará com a construção de acostamentos com 1,5m de largura ao longo de toda a extensão da obra. A rodovia passará a ter onze metros de largura.

Serão criadas as terceiras faixas em 27 pontos críticos de ultrapassagem, também oferecendo maior conforto e segurança aos usuários.

