Wilson Lima anuncia parceria com a Infraero para modernização dos aeródromos no interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou parceria com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que resultará na modernização de 13 aeródromos no interior do Amazonas. O Protocolo de Intenções do Projeto Aero Amazonas foi assinado pelo governador do Amazonas e o presidente da Infraero, brigadeiro Paes de Barros, nesta quinta-feira (22/07), em Brasília (DF).

Continua depois da Publicidade

“Vamos reformar e construir 13 aeroportos no estado do Amazonas. A Infraero vai entrar com toda a parte técnica, a construção dos projetos, para que a gente possa ter a garantia de uma parte que é fundamental, que é essa expertise que a Infraero tem e que há muito tempo vem atuando e emprestando para os aeroportos brasileiros”, destacou Wilson Lima.

A construção de melhores infraestruturas aeroportuárias é uma necessidade no interior, destacou Wilson Lima. “Não apenas para garantir a questão do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social. Hoje a gente sai daqui com mais uma conquista para o nosso povo”, comemorou o governador.

Para o brigadeiro Paes de Barros, a parceria vai trazer ganho logístico e garantir o desenvolvimento da região. “Haja vista as dificuldades geográficas importantes para uma locomoção rápida entre um ponto e outro. E a Infraero, com quase 50 anos de história, possui uma bagagem técnica muito importante e que eu tenho certeza que vai poder apoiar o Estado”, destacou o presidente da Infraero.

Continua depois da Publicidade

Na prática – Por meio da parceria, a Infraero prestará apoio técnico ao Governo do Estado. Haverá a execução de projetos, captação de recursos e fiscalização de obras aeroportuárias no estado do Amazonas. O protocolo entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União e terá vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

A Infraero destacará equipe técnica para realizar levantamentos preliminares. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), vai elaborar os Termos de Compromisso com os municípios para repasse de recursos, a fim de que eles contratem os estudos e os projetos necessários para modernização dos aeródromos.

Continua depois da Publicidade

O Governo do Estado, com apoio da Infraero, buscará recursos junto à Secretaria de Aviação Civil (SAC) para viabilizar os empreendimentos que estejam alinhados às diretrizes do Plano Aeroviário Nacional (PAN). Os recursos a serem captados são oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), que dispõe de cerca de R$ 8 bilhões.

Com a formalização do protocolo de intenções realizada nesta quinta-feira na capital federal, a Infraero está autorizada a iniciar os procedimentos para modelagem e formatação da proposta de parceria para execução de serviços técnicos especializados necessários à adequação da infraestrutura dos respectivos aeródromos. O protocolo de intenções é a fase de obtenção de subsídios para assinatura de Termo de Cooperação.

Continua depois da Publicidade

Aeródromos

Há 13 aeródromos em oito calhas do Amazonas. Para nove deles já foi firmado convênio de delegação entre o Governo do Amazonas e a SAC: Manaus, Carauari, Fonte Boa, Lábrea, Maués, Nova Olinda do Norte, Barcelos, Eirunepé e Manicoré.

Com o convênio, a administração desses aeródromos passa a ser mista, ou seja, pelo Governo do Estado, por meio da Seinfra, e prefeituras. As gestões municipais ficam responsáveis por fazer a administração local com fornecimento de pessoal, e a Seinfra fiscaliza e injeta recursos para o desenvolvimento da estrutura aeroportuária, como reforma de pista e do terminal de passageiros.

Outros quatro aeródromos estão em processo de elaboração de convênio de delegação: Itacoatiara, Anori, Santo Antônio do Içá e Borba. Estão em elaboração de projetos os aeródromos de Fonte Boa, Itacoatiara e Maués.

A Infraero gerencia os aeroportos de Manaus, Tabatinga e Tefé, todos já arrematados na 6ª Rodada de Concessões, em abril de 2021, com previsão de transferência à iniciativa privada ainda esse ano.

Além disso, a empresa foi contratada, em março último, pelo Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria de Aviação Civil, para preparar as ações necessárias à abertura ao tráfego aéreo regular de três aeroportos amazonenses: Fonte Boa, Itacoatiara e Maués.