Wilson Lima anuncia pavimentação da estrada Anori-Codajás, com investimentos de R$ 100 milhões

Na passagem pelo município de Anori (a 195 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (13/05), o governador Wilson Lima anunciou a pavimentação da rodovia AM-454 (estrada Anori-Codajás), com investimento de R$ 100 milhões. Ele acompanhou ações do programa Governo Presente, que incluiu a entrega de crédito rural de mais de R$ 297 mil, do Cartão do Produtor Primário (CPP) e da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) a agricultores.

Wilson Lima destacou que a pavimentação da estrada é fundamental para o trabalho dos produtores rurais que vivem no entorno da rodovia. “Com isso a gente viabiliza o escoamento desta produção, faz com que o produtor tenha melhores condições e aumenta o lucro dele. Sem contar que a gente está fazendo valer o papel social da estrada para a população, que é a garantia do direito básico de ir e vir”, disse o governador.

O projeto de pavimentação da rodovia está em fase de elaboração e a obra deverá ser iniciada no segundo semestre de 2022, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Os serviços serão executados em 68,80 quilômetros, que correspondem à extensão total da estrada. A rodovia é importante para a região, visto que interliga os municípios de Anori, Codajás e Anamã e vai ajudar no trabalho desenvolvido pelos agricultores da região.

A agricultora Olindina Santos, de 74 anos, que mora na rodovia há mais de 40 anos e está em Anori em razão da cheia, disse que a pavimentação trará benefícios para toda a população. “Vai ajudar a escoar a produção, vai ajudar os alunos vim pra aula, vai ajudar um carro bom levar a gente e trazer a gente. Vai ajudar a tirar o nosso açaí, que é a nossa produção que dá um pouco de dinheiro”, ressaltou a agricultora.

Crédito

Em Anori, o governador Wilson Lima liberou R$ 297.527,09 em crédito rural para fomentar o desenvolvimento da pesca artesanal e o cultivo de açaí. O valor corresponde a 22 projetos de crédito rural elaborados com a consultoria do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O crédito, liberado por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), contempla 17 projetos para pescadores artesanais e cinco de fomento para o cultivo de açaí.

Por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o Governo do Estado também liberou fomento no valor de R$ 146.200,00 para a Associação dos Aquicultores de Anori.

O piscicultor João Antônio, que trabalha na área com seus pais e seu irmão, é um dos beneficiados. Ele disse que o investimento do Governo do Estado representa uma mudança na vida de quem produz.

“Com o incentivo do Governo a criação aumentou aqui no Anori. Nós tínhamos tanque, mas era muito pouco. Nós tivemos ajuda 100%, desde a alevinagem, desde a compra que hoje estão fazendo a compra dos peixes. Isso ajuda nós 100% a aumentar nossa criação de peixe aqui no município”, ressaltou João.

Entre os materiais agrícolas adquiridos pela Associação dos Aquicultores de Anori estão aeradores e motobomba. Com estes equipamentos, a associação irá ofertar mais produção e qualidade dos alevinos e peixes, melhorando a renda das famílias de seus 52 aquicultores associados. Também foram adquiridos equipamentos para serviços administrativos da associação, como notebook e impressora. A associação produz atualmente matrinxã, tambaqui e pirarucu, além de açaí, banana e hortaliças.

Governo Presente

Além de ações de fomento ao setor primário, o Governo Presente em Anori contou, nesta sexta-feira, com ações de cidadania e saúde por meio de atendimentos médicos de diversas especialidades, intensificação da vacinação contra a Covid-19 e emissão de 1° e 2° vias de RG.