Wilson Lima anuncia que deputada Joana Darc vai se licenciar da Aleam para assumir Secretaria de Proteção Animal

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (30/09), que a deputada estadual Joana Darc (UB) passa a assumir a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet). Na ocasião, ele também destacou que o primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas será inaugurado no próximo sábado (04/10), em alusão ao Dia Mundial dos Animais. A parlamentar vai se licenciar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nos próximos dias, e a nomeação deve ser oficializada em breve no Diário Oficial.

“A deputada estadual Joana Darc, protetora dos animais, está se licenciando da Aleam para assumir a nossa Secretaria de Proteção e Bem-estar Animal. Ela vai nos ajudar nessa política, que é uma política fundamental para a proteção desses animais, sobretudo daqueles que estão em famílias de condição de vulnerabilidade, que nem sempre têm condições de ir a um hospital particular”, pontuou.

A Sepet foi criada no início de 2025 com o objetivo de ampliar políticas públicas para a causa animal, tendo como marco a inauguração do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, que será entregue no próximo sábado (04/10), em alusão ao Dia Mundial dos Animais.

Durante a vistoria final das obras do Hospital Público Veterinário, o governador anunciou o convite de inauguração do equipamento, considerado um divisor de águas na causa animal do Amazonas.

“A gente quer te convidar para a inauguração do primeiro Hospital Veterinário do Estado do Amazonas, que será sábado, 4 de outubro, no Dia Mundial dos Animais”, destacou.

Na oportunidade, Joana Darc agradeceu a confiança e reforçou o compromisso com a causa animal e com a nova pasta que irá comandar.

“Quero agradecer à confiança do nosso governador, que sempre acreditou na causa animal e acreditou que esse hospital seria possível. Convido todos vocês, pois vamos fazer uma grande inauguração para esse momento tão sonhado. Então, venha você e traga seu animalzinho, que estaremos aqui para receber todos”, disse.