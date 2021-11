Wilson Lima anuncia que mais de 40 mil cartões do Auxílio Estadual Permanente já foram entregues em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (16/11), que, em cinco dias, 40.142 cartões do Auxílio Estadual Permanente já foram entregues na capital para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O balanço foi apresentado durante coletiva de imprensa, na qual o governador também divulgou que a distribuição dos cartões nos municípios do interior começa na quinta-feira (18/11).

“A gente já atingiu mais de 25% dessa entrega (em Manaus). Nós temos nove pontos na cidade que estão funcionando de segunda a sábado, temos um batalhão de servidores do Governo do Estado para que a gente possa fazer isso com a maior brevidade possível”, disse o governador. Em Manaus, o total de beneficiários é de 158.251.

Em todo o Amazonas, o programa vai beneficiar 300 mil famílias com o valor mensal de R$ 150. O benefício começou a ser pago neste mês.

Wilson Lima destacou que as entregas contam com o trabalho de quase mil servidores de 24 secretarias e demais órgãos estaduais.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

Iracema Farias é cozinheira e recebeu o cartão hoje. Ela e o marido estão desempregados. O auxílio irá ajudar na alimentação. “Vai mudar e muito, porque não é muito, mas o pouco que se tem transforma uma montanha. Porque eu não estou trabalhando, meu marido também, só faz bico, eu faço comida também quando me chamam”, disse Iracema.

Interior – O governador informou que as entregas no interior do estado começam nesta quinta-feira (18/11). Em todos os 61 municípios do interior, serão entregues 142 mil cartões.

Itacoatiara será a primeira localidade do interior onde o Governo do Amazonas fará a entrega dos cartões, atendendo mais de 6 mil famílias. Com início nesta quinta-feira, o atendimento segue até dia 22 de novembro.

O Ceti Dom Edward Marskell, no bairro Tiradentes, e a Escola Municipal Jamel Amed, no Centro, foram definidos como os pontos de atendimento em Itacoatiara. O horário de atendimento será das 8h às 16h.

Rio Preto da Eva será o próximo na Região Metropolitana, começando na sexta-feira (19/11). As entregas seguem até terça-feira (23/11). No município, o auxílio do Governo do Amazonas vai atender 1.727 beneficiários. O local de entrega será a Escola Estadual Raimundo Paz, rua Governador Gregório Azevedo, Centro, das 8h às 16h.

Busca ativa – Segundo o governador, a previsão de conclusão das entregas nos postos é 15 de dezembro. Em seguida, será iniciado um trabalho de busca ativa dos beneficiários.

“A gente está trabalhando, nesse primeiro momento, nesses postos de entrega; e no segundo momento a gente vai fazer um trabalho de busca ativa para identificar essas pessoas que estão dentro do CadÚnico e têm direito ao Auxílio Estadual Permanente”, disse o governador.

“Nós temos, também, outras situações relacionadas àquelas pessoas que não vieram buscar o cartão porque são pessoas que têm algum tipo de comorbidade, gente que está acamada, que tem alguma deficiência, e nós vamos lá na casa dessas pessoas para poder fazer essas entregas”, completou Wilson Lima.

* Com informações da assessoria de imprensa