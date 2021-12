Wilson Lima anuncia que mototaxistas capacitados pelo Detran-AM vão ganhar linha de crédito

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (10/12), uma parceria inédita entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), para oferta de linha de crédito especial, de até R$ 5 mil, para mototaxistas e motofretistas capacitados pelo órgão estadual de trânsito.

Os profissionais, que tiverem o curso de especialização e de atualização do Detran-AM, poderão solicitar financiamento junto à Afeam para realizar a manutenção em suas motocicletas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, em Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), durante inauguração do novo posto de atendimento do Detran-AM, Afeam e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) da cidade.

A parceria entre Detran-AM e Afeam amplia benefícios aos profissionais que atuam no principal meio de transporte no interior do estado. Além da nova linha de crédito, os mototaxistas e motofretistas em situação de vulnerabilidade econômica têm isenção das taxas dos cursos de especialização por meio do programa Detran Cidadão, que também faz a doação de capacetes e coletes aos profissionais do segmento capacitados.

“A partir do ano que vem nós vamos abrir uma linha de financiamento para os mototaxistas de até R$ 5 mil, sem que haja necessidade da apresentação de garantias, apenas a certificação do Detran para que isso aconteça”, afirmou Wilson Lima, que também fez a entrega, em Manicoré, de certificados para mototaxistas que concluíram os cursos obrigatórios, por meio do Detran-AM.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, o empréstimo tem condições facilitadas. “Basta ser habilitado, possuir o documento da moto e ter o certificado do curso de capacitação do Detran para ter acesso ao crédito. Mesmo que esteja negativado com restrição de até R$ 2.100, poderá pedir o empréstimo sem fiador. Será um capital de giro para revitalizar sua motocicleta”, explicou.

Para o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, a parceria é um estímulo a mais para a capacitação por meio do projeto “Motociclista Legal”, que faz parte do programa Detran Cidadão, lançado em novembro pelo governador Wilson Lima.

“É bem verdade que a maioria dos mototaxistas que atuam na profissão no interior do estado não possui a capacitação exigida pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Por isso, o governador autorizou o Detran a criar esse projeto de isenção de taxas e de doação de capacetes e coletes para essa categoria. E, ao ver a realidade das motocicletas usadas por esses profissionais, mais uma vez teve a sensibilidade de conversar com a Afeam para que, juntos, déssemos mais esse apoio para a categoria”, destacou Rodrigo de Sá.

Primeiros mototaxistas – Em Manicoré, o governador também certificou os primeiros 26 mototaxistas que passaram por capacitação no Detran Amazonas. Eles fizeram o curso em dezembro do ano passado, mas devido às restrições da Covid-19, não tiveram a oportunidade de receber seus certificados.

Junto com os certificados eles também receberam os vouchers para trocar pelo kit de capacete e colete, que serão entregues até o fim de dezembro.

A próxima turma do curso de mototaxista, em Manicoré, será aberta na próxima semana, e já vai fazer parte do projeto “Motociclista Legal”, que prevê a isenção da taxa de R$ 220. A cidade possui, atualmente, 400 pessoas exercendo a atividade. Somada a economia com a isenção da taxa do curso de mototaxista aos capacetes e coletes que serão doados, esse profissional vai economizar aproximadamente R$ 650.