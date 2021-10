Wilson Lima anuncia que os nomes dos 200 primeiros sorteados no ‘Vacina Premiada’ já estão disponíveis

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os nomes dos 200 primeiros sorteados no “Vacina Premiada” já estão nas redes sociais do Governo do Amazonas e no site da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br), anunciou o governador do Amazonas, Wilson Lima, na manhã desta sexta-feira (08/10). Até o próximo dia 12 de outubro, serão sorteados 3 mil ingressos para o duelo entre as seleções de futebol do Brasil e Uruguai na Arena da Amazônia.

O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e ocorrerá no próximo dia 14 de outubro com a presença de 14 mil torcedores. Será a primeira partida da seleção com a presença de público desde o início da pandemia de Covid-19. Os 3 mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da CBF para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Serão três sorteios por dia, incluindo sábado e domingo (09 e 10/10), sempre às 10h, 14h e 18h. Os nomes sorteados na manhã de hoje podem ser conferidos neste link: https://www.vacinapremiada.am.gov.br/files/ultimo-sorteio.pdf. Também estarão disponíveis no perfil oficial do Governo do Amazonas no Instagram (@governo_do_amazonas), Facebook (@GovernodoAmazonas) e no Twitter (@AmazonasGoverno).

O governador reforçou o convite para que a população complete a imunização contra a Covid-19 e que ainda dá tempo para se cadastrar e concorrer aos ingressos. “Lembrando que, para concorrer, é preciso ter as duas doses da vacina contra a Covid-19. Se você ainda não se vacinou, corre que ainda dá tempo de garantir a vacina e a participação no sorteio. As inscrições podem ser feitas até o dia 11”, frisou Wilson Lima.

Até a manhã desta sexta-feira, mais de 180 mil pessoas se inscreveram para concorrer aos ingressos. O interessado deve preencher um cadastro informando nome, telefone, endereço, número do RG e do CPF. Será sorteado um ingresso por CPF. Somente a pessoa sorteada poderá assistir à partida, não podendo transferir ou revender o ingresso, pois ele estará vinculado ao CPF. Os dados informados na inscrição serão cruzados com as informações do Conecte SUS do Ministério da Saúde para confirmar a aplicação das duas doses ou da dose única.

“O processo é muito simples, nós temos um sistema robusto e já maduro de sorteio e esse sistema permite com que 200 pessoas, a cada a cada edição do sorteio, sejam selecionadas de forma aleatória, não há nenhum tipo de intervenção manual nos números que formam os bilhetes sorteados”, disse o coordenador da Unidade de Gestão Integrada do Governo do Estado, Tiago Paiva, ao detalhar que o sistema gera uma chave criptografada que processa os números sorteados com base na quantidade de pessoas inscritas.

Tiago Paiva explica, ainda, que quem não ganhou em um determinado sorteio, continuará concorrendo. Quem foi sorteado já não participará mais de outros sorteios.

O subcontrolador da Controladoria Geral do Estado (CGE), Rogério Nogueira de Sá, acompanhou o primeiro sorteio. “Nós estamos aqui para garantir a transparência pública, para acompanhar esse processo, que é transparente e usa o mesmo sistema de sorteio da Nota Fiscal Amazonense, que é feito desde 2015 sem nenhuma contestação”, afirmou.

Locais de retirada – Os sorteados devem continuar acompanhando as redes sociais oficiais e o site da campanha Vacina Premiada onde, em breve, serão publicadas informações sobre o local de retirada dos ingressos e datas e horários para realização dos testes (antígeno ou RT-PCR) para quem tomou a segunda dose dos imunizantes após o dia 29 de setembro.

* Com informações da assessoria de imprensa