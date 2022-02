Wilson Lima anuncia R$ 11 milhões para revitalização total do Complexo de Treinamento e Exames do Detran-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quarta-feira (16/02), as obras da primeira etapa da revitalização do Complexo de Treinamento e de Exames de Direção Veicular (CEDV e CTDV) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. O governador também anunciou a revitalização completa da segunda etapa do complexo.

O local recebe, mensalmente, 50 mil pessoas que estão em processo de obtenção da primeira habilitação ou de mudança ou adição de categoria na CNH. Wilson Lima ressaltou a importância do espaço para a formação de novos condutores e destacou que dar melhores condições para a formação dessas pessoas resultará em motoristas mais bem preparados para o trânsito.

“Esse espaço estava abandonado. A gente está fazendo um trabalho de revitalização do sistema de drenagem. A gente vai fazer um trabalho de recapeamento de todo esse centro de treinamento, um investimento de aproximadamente R$ 11 milhões de recursos, e a gente espera que nos próximos meses isso aqui esteja pronto para dar condições tanto para os instrutores quanto também para os alunos”, disse o governador.

A primeira etapa da obra consiste na revitalização da drenagem e do asfaltamento do acesso ao Complexo de Treinamento de Direção Veicular (CTDV), área utilizada pelos Centros de Formação de Condutores (CFC) para treinar os alunos que irão realizar a prova prática de direção no Centro de Exames de Direção Veicular (CEDV).

A segunda etapa da obra ainda será licitada e englobará uma revitalização geral tanto na área de Exames quanto na de Treinamento. A revitalização da primeira etapa foi implementada em caráter emergencial, visando atender os anseios dos instrutores que diariamente utilizam o CTDV e que vinham tendo problemas com buracos na pista de acesso ao local de treinamento.

