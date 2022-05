Wilson Lima anuncia R$ 22 milhões em investimentos para Tabatinga e Alvarães

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (06/05), investimentos da ordem de mais de R$ 22 milhões para as cidades de Tabatinga e Alvarães. Os recursos serão repassados para as prefeituras, por meio de convênios, e serão destinados para infraestrutura e setor primário.

Continua depois da Publicidade

Com o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, foi assinado um convênio no valor de R$ 20,5 milhões para recuperar o sistema viário do município (a 1.108 quilômetros de Manaus). Estão previstos serviços de pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto, meio-fio e sarjeta em 33 ruas.

“É uma construção que eu vinha fazendo, uma construção para recuperação do sistema viário naquela área do Centro. Assim que passar o período chuvoso e a prefeitura fizer o processo licitatório as obras começam”, destacou o governador.

“Quero agradecer ao governador por esse grande feito pelo município. Está firmado o convênio e em breve o Centro ficará maravilhoso”, frisou o prefeito de Tabatinga.

Continua depois da Publicidade

Na esfera estadual, o convênio está sob a coordenação da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). De acordo com o coordenador do órgão, Marcellus Campêlo, o Governo do Estado vai repassar à prefeitura R$ 20 milhões. A contrapartida municipal é de R$ 550,8 mil.

Os recursos serão investidos para pavimentar 4,9 quilômetros de ruas com concreto, 2 quilômetros de pavimentação asfáltica, 15,7 quilômetros de recuperação asfáltica, 1,3 quilômetros de recapeamento, 30,1 quilômetros de meio-fio e sarjeta, além de sinalização viária. As obras serão executadas pelo município.

Continua depois da Publicidade

Produção rural em Alvarães – Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), foram firmados dois convênios para o repasse de recursos no total de R$ 1,6 milhão, para a prefeitura de Alvarães (distante 531 quilômetros de Manaus), visando melhoria de ramais e vicinais, e o auxílio no escoamento de produção agropecuária, pesqueira e florestal, aos produtores rurais do município. O termo foi assinado pelo prefeito Lucenildo de Souza Macedo.

Um dos convênios, no valor de R$ 1,5 milhão, é para locação de hora máquina, que auxiliará na recuperação de estradas e vicinais da região. O outro, no valor de R$ 100 mil, é para aquisição de motores estacionários de 5.5HP, acoplados com rabeta.

Continua depois da Publicidade

“Isso é importante para garantir o direito de ir e vir, sobretudo para quem está no interior”, ressaltou o governador.

“Em nome da população de Alvarães, queremos agradecer por tudo o que o senhor tem feito pelo nosso município. Vamos começar a pavimentação da nossa cidade, o recurso já está na conta, iremos iniciar a instalação do LED, vamos iniciar a construção do estádio. Tudo isso é uma grande parceria com o Governo do Estado. E agora, o convênio para os ramais, um sonho dos agricultores”, disse o prefeito de Alvarães.