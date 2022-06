Wilson Lima anuncia R$ 44,2 milhões em investimentos em infraestrutura, educação e segurança para Iranduba

Redação AM POST

O governador Wilson Lima leva o mutirão de serviços públicos do Governo Presente para Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (03/06). A agenda na cidade inclui inaugurações, entregas de equipamentos de saúde, crédito para empreendedores, fomento agrícola e o anúncio de um pacote de investimentos da ordem de R$ 44,2 milhões para novos projetos de infraestrutura, segurança pública e educação.

A caravana de atendimentos do Governo Presente ocorrerá, a partir das 8h, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Maria Izabel Desterro e Silva, localizado no KM 01 da Rodovia Carlos Braga. Além da emissão de RG, a população vai participar do mutirão de exames, procedimentos e consultas especializadas, oferecidos tanto pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) quanto pelo projeto Chamas de Saúde, do Corpo de Bombeiros. O Vampirão, ônibus para coleta de sangue, também estará no lugar.

A escola vai receber, ainda, uma solenidade para marcar a entrega de cerca de R$ 800 mil em implementos para produtores da agricultura familiar, a concessão de R$ 777 mil em operações de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a liberação de R$ 1,2 milhão em recursos para organizações do setor primário, contempladas em editais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Depois disso, o governador fará a inauguração do Espaço Maker do Ceti Professora Maria Izabel Desterro e Silva. Trata-se de um laboratório tecnológico com estações de robótica e eletrônica, videomaker, carpintaria, corte e montagem, impressão 3D, pesquisa e leitura, realidade virtual e aumentada, e projeção midiática. Será o oitavo deste tipo entregue pelo governador no estado.

Na sequência, Wilson Lima inaugura a cozinha popular Prato Cheio na rua Canumã, n°3920, bairro Alto. Esta é a décima unidade do programa de combate à fome no interior e vai servir, gratuitamente, mais de 400 litros de sopa por dia. Os atendimentos ao público ocorrerão de segunda a sábado, das 11h às 13h.

Saúde em destaque

A saúde ganhará destaque durante as ações do Governo Presente em Iranduba. Serão ofertados consultas e procedimentos aos pacientes que aguardam no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Entre as especialidades, de acordo com as principais demandas do município, estão: clínico geral, ortopedia, urologia, fisioterapia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, cardiologia, neuropediatria, endocrinologista, reumatologia, oftalmologia com realização de exames e cirurgias, além de cirurgia geral.

A Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) irá atuar com suporte vacinal contra a Covid-19, Influenza e Tríplice Viral no município. Serão disponibilizadas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses; além da vacina pediátrica em menores de 12 anos.

A ação contará ainda com o ônibus de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) com profissionais para aconselhamento e testagem rápida para sífilis, hepatites e HIV.

O ônibus de coleta externa da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), conhecido como ‘Vampirão’ estará presente em Iranduba para reforçar o estoque do banco de sangue do Hemocentro. A doação de sangue é um procedimento seguro, rápido e não causa nenhum efeito colateral ao doador.

Para doar, é preciso: ter idade entre 16 e 69 anos; peso mínimo de pelo menos 50 kg; dormido pelo menos seis horas consecutivas nas últimas 24 horas; estar bem alimentado, evitar o consumo de alimentos gordurosos um dia antes da doação; apresentar documento de identidade original com foto emitido por um órgão oficial (RG, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Previdência Social); não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; não ter fumado tabaco por no mínimo duas horas antes da doação; e não ter praticado exercícios físicos exagerados nas últimas 24 horas.