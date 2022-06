Wilson Lima anuncia recuperação do ramal do Barro Alto e investimento em obras em Manaquiri chega a R$ 36 milhões

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta sexta-feira (10/06), que o ramal do Barro Alto em Manaquiri (a 60 quilômetros da capital), será recuperado e que as obras devem iniciar em agosto. Com o anúncio, os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura no município da região metropolitana de Manaus ultrapassam R$ 36 milhões.

Wilson Lima esteve em Manaquiri hoje para coordenar as ações do Governo Presente, programa que facilita o acesso a diversos serviços do Governo do Amazonas e que é realizado na capital e interior.

“Eu quero falar aqui da comunidade Barro Alto, onde eu tive a oportunidade de ir. Eu quero assumir aqui um compromisso com vocês. Em agosto, nós vamos começar as obras do ramal do Barro Alto para dar dignidade e respeito às pessoas, para garantir respeito à população”, anunciou o governador.

O projeto de recuperação do pavimento do ramal do Barro Alto será coordenado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Na manhã de hoje Wilson Lima conferiu a situação do ramal, que tem 17,19 quilômetros de extensão. De acordo com a Seinfra, o investimento para recuperação da via será de mais de R$ 32 milhões.

Seis vicinais estão interligadas ao ramal e todas são importantes para o acesso a comunidades, escoamento de pesca e ecoturismo – com destaque para a pesca esportiva do tucunaré. No final do ramal há um porto utilizado para o escoamento da produção rural.

Romão Fernandes da Silva, de 89 anos, mora há mais de 30 anos na região do ramal do Barro Alto. “Precisamos de uma pessoa que faça esse ramal pra a gente. Já tive vontade até de vender esse terreno, mas se Deus quiser, se isso acontecer, nós vamos permanecer porque já moramos aqui há 30 anos. Estando tudo bacana aqui não faltará um transporte pra passar pro lado e pro outro, pra onde quiser”, comentou após o anúncio de recuperação do ramal.

O processo está em licitação e a previsão de início da obra é para agosto deste ano. A pavimentação e recuperação de ramais e estradas tem sido prioridade no Governo do Amazonas com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e o acesso de pessoas que vivem em comunidades às sedes dos municípios e outras localidades importantes.

“Vou trabalhar para recuperar mais ramais, já pedi para o meu secretário de Infraestrutura que faça o estudo para o ramal Cai N’água, o do Andiroba e do Italiano. Já pedi para fazer o projeto”, disse Wilson Lima. As estradas estão situadas em Manaquiri.

Em todo o estado há 21 obras em andamento em ramais e estradas, totalizando 171,51 quilômetros. Outras 15 obras, que juntas chegam a 109,31 quilômetros, foram concluídas. Em relação às rodovias do estado, há seis obras em andamento, que formam 496,47 quilômetros. Outras 17 rodovias foram recuperadas e, juntas, somam 1.184,45 quilômetros.

Obra concluída – Os R$ 36 milhões de investimentos feitos em infraestrutura em Manaquiri pelo Governo do Amazonas incluem serviços de recuperação do sistema viário da sede do município. Em novembro de 2019, o Estado concluiu obras em 8,79 quilômetros em ruas de Manaquiri. O investimento foi de R$ 3,5 milhões.

Com informações da assessoria de imprensa