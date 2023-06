Wilson Lima anuncia repasse de R$ 2 milhões para Caprichoso e Garantido, e auditoria sobre recursos repassados

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (26/06), o repasse de R$ 2 milhões para os bumbás Caprichoso e Garantido, sendo R$ 1 milhão para cada agremiação. Wilson Lima também informou que a prestação de contas por parte das agremiações será fortalecida, com a criação de novos mecanismos para ampliar o trabalho de auditoria já realizado atualmente sobre os recursos públicos repassados pelo Governo do Estado para as duas agremiações.

O anúncio foi feito durante entrega da conclusão da reforma e manutenção do Centro de Convenções de Parintins, o Bumbódromo, para o 56º Festival Folclórico de Parintins. “Fui no Garantido e no Caprichoso para que a gente pudesse entender e encontrar um caminho de entendimento para que tenhamos um Festival à altura do que manda a tradição”, disse o governador.

Wilson Lima também afirmou que será realizado um trabalho para que os recursos repassados pelo Governo do Estado, que já são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), também passem a ser auditados pelo Governo Estadual e salientou que, em 2024, não haverá liberação de recurso para situações como a ocorrida este ano.

“Vamos começar a fazer um trabalho de construção de condicionantes, de regras, de auditoria e de compliance para o uso dos recursos públicos. Vou me reunir com a Procuradoria Geral do Estado, com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura de Parintins, com os bois, para a gente estabelecer regras muito claras de auditagem e estabelecer os critérios de uso desses recursos e priorizar o que é importante”.

Com mais esse repasse, o valor total investido estadual para os dois bumbás chega a R$ 12 milhões.

Ampliação do Bumbódromo

Também foi anunciado que o Governo do Estado estuda a possibilidade de ampliação do Bumbódromo. “Já vou começar a conversar com a minha Secretaria de Infraestrutura para a gente começar a fazer uma avaliação de como a gente consegue, de forma segura, ampliar o Bumbódromo para que a sua capacidade consiga comportar os visitantes que têm o interesse de vir assistir o nosso Festival”, completou o governador Wilson Lima.

Redação AM POST