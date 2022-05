Wilson Lima anuncia repasse de R$ 34,9 milhões para a Prefeitura de Manaus adquirir 12 ônibus elétricos

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (23/05), o repasse de R$ 34,9 milhões para a Prefeitura de Manaus adquirir 12 ônibus elétricos que serão empregados no transporte público da capital. Por conta da tecnologia, os veículos não emitem poluentes atmosféricos.

O convênio foi formalizado por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e tem valor global de R$ 35,4 milhões, incluindo contrapartida da prefeitura.

“É importante porque, além da mobilidade, contribui com o meio ambiente. Resolver o problema da mobilidade urbana é resultado de um conjunto de ações, e eu tive a preocupação muito grande em fazer uma interação entre as secretarias, Meio Ambiente, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa encontrar soluções e melhorar a vida de quem mora em Manaus”, disse o governador.

Com o repasse do Estado, a Prefeitura fará a licitação para adquirir 10 ônibus elétricos, com capacidade mínima para 75 passageiros, e outros dois coletivos, com capacidade para 150 pessoas. Também será adquirido sistema de recarga.

“A parceria com o Governo do Estado está nos possibilitando avançar ainda mais. Nós temos muito a fazer por essa cidade, e essa parceria está sendo feita através do governador Wilson Lima”, disse o prefeito, ao destacar que governos anteriores não investiram na capital do estado.

Além de melhorias no transporte coletivo público de Manaus, o convênio visa proporcionar maior conforto para os usuários; melhoria na qualidade do ar e da saúde pública; redução do ruído; não emissão de poluentes; e diminuição do custo relativo ao consumo de combustíveis e lubrificantes.

A inclusão do transporte público “limpo” é uma das ações previstas no Protocolo de Intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida em outubro de 2021, durante as comemorações do aniversário de Manaus.

O protocolo contempla investimentos de R$ 580 milhões do Estado em 11 projetos, que incluem o Passe Livre Estudantil para alunos das redes públicas estadual e municipal, o asfaltamento de 10 mil ruas, a reforma de feiras e mercados, e obras para contenção de erosões em Manaus.

Ganho ambiental

O projeto para aquisição de ônibus elétricos é baseado nas metas que o Governo do Amazonas assumiu por meio da iniciativa Race to Zero – ou Corrida ao Zero, em português. A iniciativa reúne governos nacionais e subnacionais, empresas e instituições que se comprometem a zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

A iniciativa também atende à Trajetória Estadual de Descarbonização, um estudo técnico do Estado que reúne um conjunto de medidas necessárias para redução de emissões. Os primeiros ônibus elétricos irão passar por um estudo comparativo, por meio da Prefeitura, no intuito de quantificar o benefício financeiro e ambiental do investimento.

“É um projeto-piloto, mas é uma iniciativa grande. Esse estudo da mobilidade urbana vai avaliar tanto o impacto econômico, uma vez que a gente está numa crescente do aumento do preço de combustível, quanto no impacto ambiental, um processo que a Sema vai acompanhar de perto em especial de redução das emissões. Ver como esse meio de transporte com baixas emissões funciona e se adapta nas condições climáticas e urbanas aqui de Manaus”, explica Eduardo Taveira, secretário titular da Sema.

* Com informações da assessoria de imprensa