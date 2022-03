Wilson Lima anuncia revitalização do Bumbódromo para a realização do 55° Festival Folclórico de Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na noite desta quinta-feira (23/03), no lançamento oficial do 55º Festival Folclórico de Parintins no município, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a revitalização do Bumbódromo, palco das apresentações dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Após dois anos, o festival volta a ser realizado nos dias 24, 25 e 26, último fim de semana de junho, mantendo a tradição.

Wilson Lima determinou que os profissionais que trabalharão na revitalização sejam do município.

“O Festival Folclórico é a vida da população de Parintins, significa geração de emprego e renda, oportunidade para quem mora aqui. Estamos fazendo investimentos como nunca antes, R$ 5 milhões para cada um deles (Garantido e Caprichoso). Dei uma determinação: os trabalhadores envolvidos na reforma têm que ser aqui do município de Parintins para dar oportunidade para a população”, disse o governador.

A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, acompanha o governador em Parintins. Também fazem parte da comitiva os deputados federais Marcelo Ramos e Capitão Alberto Neto e os deputados estaduais Saullo Vianna, Joana Darc, Terezinha Ruiz, Abdala Fraxe, Tony Medeiros e Cabo Maciel, além dos prefeitos Lucenildo, de Alvarães; e Eraldo CB, de Boa Vista do Ramos.

Com a confirmação da realização do festival pelo governador, em evento no teatro Amazonas em Manaus no último dia 11, diversas atividades econômicas do município de Parintins começam a ficar aquecidas, gerando emprego e renda. Os galpões dos bois-bumbás reabriram para receberem artistas e demais profissionais envolvidos na preparação do espetáculo.

Bumbódromo – A revitalização do Bumbódromo inclui a arena, o prédio anexo, camarotes, estação de tratamento de esgoto (ETE), laterais na área dos jurados, incluindo banheiros, além da construção de cabines dos jurados e de som. Quatro banheiros femininos e masculinos serão demolidos e reconstruídos. Segundo a Secretaria de Estado de infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), o investimento é de R$ 5,7 milhões.

Infraestrutura – Como parte da preparação da cidade para receber os visitantes durante o festival, o governador anunciou a pavimentação de 43 ruas do município em seis bairros (União, Itaúna I e II, Paulo Corrêa, Nazaré e Centro). Parintins já havia recebido outras melhorias na atual gestão do Estado, como a manutenção do Aeroporto Júlio Belém e a instalação de quase 2 mil luminárias de LED.

“A gente se sente emocionado ao ver que este ano nós voltaremos a ter o festival, uma determinação do governador Wilson Lima para que todas as providências sejam tomadas para que isso aconteça”, disse o secretário de Estado da Cultura, Marcos Apolo.

“Nossos artistas passaram dois anos sem poder faturar. Que nós possamos realizar o maior festival de todos os tempos, afinal de contas o festival de Parintins é o maior festival folclórico do Brasil”, disse o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia.

Turismo – O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), irá realizar curso de capacitação e montar o turistódromo, painéis instagramáveis, recepção de turistas, pontos de embarque e desembarque para triciclos com tendas e banheiros químicos, além da entrega de 250 fardamentos para as associações que que reúnem os tricicleiros do município.

Vacinação – No evento do lançamento do festival em Parintins, o esquema vacinal completo contra a Covid-19 era exigência para ter acesso ao Bumbódromo. Quem estava com a carteirinha desatualizada contou com quatro postos de vacinação para aplicação de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses, além de vacinação infantil.

Torcedor do Caprichoso, o mestre de obras Leopoldo Melo, 40, aproveitou para tomar a terceira dose.

“Todos se conscientizando em tomar, rapidamente a gente volta a ter a vuda normal como sempre tivemos e podemos voltar a ter nosso espetáculo”, observou.

A auxiliar administrativo Rayça Maciel, 23, torcedora do Garantido, destacou que aliar o espetáculo dos bois à vacinação contribui para o retorno à normalidade.

“Aproveitei o momento para vacinar e realizar a terceira dose da vacina, que é muito importante, assim a gente dá início ao festival, que é nosso atrativo, nossa festa”, comentou.

