Wilson Lima apresenta ações e celebra Dia da Pessoa Idosa em Manaus

Notícias do Amazonas – Mais de mil participantes do programa EnvelheSer 60+ lotaram, nesta quarta-feira (08/10), o Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, para mais uma edição do baile “Bolero Noite Dançante”. Realizado em homenagem ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa (1º de outubro), o evento reuniu música, dança, concurso de bolero, escolha dos melhores casais e entrega de troféus e prêmios individuais. Equipes de enfermagem e fisioterapia do EnvelheSer 60+ estiveram no local com atendimento em saúde, aferição de pressão e primeiros socorros, além do acompanhamento de profissionais de dança, educação física, psicologia e serviço social.

Durante a celebração, o governador Wilson Lima destacou os avanços das políticas públicas voltadas à população idosa do Amazonas. Segundo ele, o Governo do Estado vem ampliando oportunidades e garantindo atenção integral, com ações que incluem cursos de qualificação, empreendedorismo e atendimentos na área de saúde. Entre as autoridades presentes, estiveram os vereadores Diego Afonso e professora Jacqueline, e a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa.

As políticas anunciadas incluem o fortalecimento do EnvelheSer 60+, que já alcança nove projetos em Manaus e no interior, e os Centros Integrados de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), que somam mais de 10 mil atendimentos em dois anos. Também foram beneficiados mais de 300 idosos com R$ 1,7 milhão em microcrédito, incentivando o empreendedorismo. Em agosto, foi inaugurada a Casa de Passagem para Pessoas Idosas em Situação de Risco, a primeira do Amazonas, com acolhimento temporário e emergencial, hospedagem, alimentação e acompanhamento multiprofissional. Já em junho, o Caimi Paulo Lima foi entregue totalmente reformado, passando a contar com Telessaúde e capacidade para até dois mil atendimentos mensais. A FunATI segue expandindo cursos de formação, incluindo a cozinha-escola em parceria com o Consulado do Japão.