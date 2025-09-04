Wilson Lima apresenta avanços da saúde do Amazonas em encontro com o Einstein Hospital Israelita

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou nesta quarta-feira (03/09), em reunião com lideranças do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, os avanços implementados na rede estadual de saúde. O encontro destacou programas digitais, novos modelos de gestão hospitalar e expansão de serviços de alta complexidade.

Durante a reunião, o governador ressaltou a consolidação do Hospital Delphina Aziz como referência regional e reforçou a cooperação com o Einstein Hospital por meio de projetos do Proadi-SUS, do Ministério da Saúde.

“Estamos construindo um novo momento para a saúde no Amazonas. Com planejamento e parcerias estratégicas, conseguimos ampliar serviços, reduzir filas e aproximar o atendimento da população. A experiência com o Einstein tem sido fundamental, principalmente no avanço da telemedicina”, afirmou Wilson Lima.

Também participaram da apresentação a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, e o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz.

Avanços em tecnologia e telemedicina

O governador detalhou o Programa Saúde AM Digital, que já registrou mais de 1,1 milhão de interações pelo assistente virtual no WhatsApp e reduziu o tempo de espera por consultas e exames de até 100 dias para, no máximo, 19 dias. Atualmente, são 40 telessalas em Manaus e 32 no interior, oferecendo serviços de teleconsulta e telediagnóstico.

Expansão e modernização de hospitais

No Hospital Delphina Aziz, o número de leitos subiu de 35 para 217, com UTIs ampliadas de 10 para 100. A unidade tornou-se referência em transplantes renais, com previsão de iniciar transplantes hepáticos e implantes cocleares. A instituição também abriga o maior parque tecnológico de saúde da Região Norte.

No Complexo Sul, que inclui o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu, a quantidade de cirurgias aumentou 80%, de 15 para 27 por dia, e o tempo de espera por procedimentos caiu de 45 dias para 24 horas.

O Hospital Platão Araújo ampliou suas salas cirúrgicas para funcionamento 24 horas, aumentou o atendimento em ortopedia de 200 para 355 procedimentos mensais e reduziu a média de permanência hospitalar de oito para cinco dias. As cirurgias vasculares agora são realizadas em até 24 horas.

O governador também destacou os investimentos no Hospital João Lúcio e no Hospital Infantil da Zona Leste, com expansão de leitos e reforço em especialidades como trauma, neurologia e atendimento pediátrico de alta complexidade.

Iniciativas especiais

Outro marco apresentado foi a criação do Caic TEA José Contente, o primeiro centro da rede pública estadual exclusivo para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço conta com equipe multiprofissional e ambientes adaptados, como sala sensorial, parque molhado e brinquedos inclusivos.