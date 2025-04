Wilson Lima apresenta avanços na Saúde do Amazonas e solicita apoio federal para novas ações

Notícias do Amazonas – Em agenda oficial em Brasília nesta terça-feira (29/04), o governador Wilson Lima reuniu-se com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para apresentar os avanços da gestão estadual na área da Saúde e pedir apoio para fortalecer e ampliar as ações no Amazonas. Entre os temas tratados, destacam-se a expansão do Barco Hospital São João XXIII, a antecipação da vacinação contra a gripe e a descentralização dos serviços de saúde para o interior.

Wilson Lima fez um balanço das ações do programa Saúde Amazonas, lançado em 2020 com a proposta de modernizar a rede pública e garantir maior eficiência no atendimento. O governador ressaltou iniciativas como a implantação do Telessaúde, a criação de UTIs no interior e o fortalecimento da atenção primária.

“Viemos apresentar nossos avanços, como o uso do Telessaúde para reduzir filas e a expansão de UTIs em municípios do interior. A participação do Ministério da Saúde é fundamental para a habilitação dos novos serviços no SUS”, afirmou o governador.

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, do deputado federal Fausto Júnior e da secretária de Saúde, Nayara Maksoud, Wilson Lima também destacou o trabalho inovador do Barco Hospital São João XXIII, que já realizou oito expedições, levando atendimento de alta qualidade a comunidades ribeirinhas distantes.

O governador também solicitou apoio para consolidar o novo calendário de vacinação contra a gripe no Amazonas, começando em agosto para se antecipar ao período de chuvas, período crítico para infecções respiratórias.

As ações integram programas como o Melhor em Casa e o Programa de Fortalecimento da Saúde no Interior, focados na regionalização e melhoria da qualidade dos serviços em todo o estado.