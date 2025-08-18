A notícia que atravessa o Brasil!

Wilson Lima apresenta avanços no primeiro mês da nova gestão do Platão Araújo

Com novo modelo de gestão, unidade reduziu tempo de espera, ampliou procedimentos e modernizou estrutura.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 22:43

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima apresentou, nesta segunda-feira (18/08), o balanço do primeiro mês de implementação do novo modelo de gestão do Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, em Manaus. A unidade registrou um aumento de 49% nas cirurgias realizadas, passando de 432 para 643 procedimentos mensais, e já segue o padrão de eficiência do Hospital Delphina Aziz, referência em saúde pública no Amazonas.

Com 219 leitos e atendimento 24 horas, o hospital alcançou resultados expressivos em áreas críticas. As cirurgias ortopédicas saltaram de 200 para 355 por mês, uma alta de 77,5%, enquanto a cirurgia vascular cresceu 32%, de 70 para 93 procedimentos. O tempo de espera em ortopedia caiu de 30 dias para apenas três, eliminando uma fila de 110 pacientes. Já cirurgias de mão passaram a ser realizadas com espera média de apenas três horas.

Na cirurgia vascular, referência no tratamento de pé diabético, a produção diária subiu de dois para sete procedimentos, com tempo máximo de espera reduzido para 24 horas. As salas cirúrgicas agora funcionam ininterruptamente, inclusive aos finais de semana e feriados. Protocolos também foram modernizados: o laudo de risco cirúrgico, que levava até 48 horas, hoje pode ser emitido em até 40 minutos.

O tempo médio de internação caiu de oito para cinco dias, abaixo da média nacional de sete. Houve ainda aumento de 14,3% nos atendimentos concluídos em até seis horas e maior oferta de exames laboratoriais e de imagem.

Entre os avanços estruturais, destacam-se novos leitos, reformas na fachada, recepção e farmácias, além da chegada de equipamentos modernos como arcos em C e carrinhos de anestesia. O hospital também mantém há 40 dias o “Corredor Zero”, sem pacientes em macas nos corredores.

