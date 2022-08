Wilson Lima apresenta Plano de Governo a representantes do comércio, serviços e indústria do Amazonas

Redação AM POST

O governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, apresentou a representantes do comércio, serviços e indústria do estado, nesta terça-feira, 30 de agosto, o Plano de Governo para o seu segundo mandato.

No auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), na zona centro-sul de Manaus, Wilson falou sobre ações para continuar impulsionando o desenvolvimento econômico do estado e também possibilitar a recuperação destes segmentos, depois dos impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19.

O Plano de Governo contempla investimentos para fomentar a geração de emprego e renda, entre os quais a destinação de R$ 1 bilhão em crédito às atividades produtivas de pequenos empreendedores, através da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

No desenvolvimento de novas matrizes econômicas, destaque para a exploração do gás natural para geração de energia, em Silves, já em andamento, e da reserva de potássio, em Autazes, que está em fase de licenciamento. Wilson também ressalta investimentos para fomentar o turismo e a bioeconomia.

Na formação de mão de obra qualificada, o Plano de Governo de Wilson prevê a implantação de um Núcleo de Alta Performance e a ampliação da qualificação por meio do Centro de Educação Tecnológica (Cetam), beneficiando inclusive os jovens em busca do primeiro emprego

O governador destacou que o Amazonas está em plena recuperação econômica, resultado de medidas que fortalecem o estado.

“Depois da pandemia, mesmo com todas as dificuldades e desafios, a gente tem conseguido atrair empresas para cá. No Distrito Industrial, empresas que deixaram toda a sua operação em São Paulo se mudaram para Manaus, apostando na política tributária que é adotada pelo Governo do Amazonas”, disse Wilson.

“Em todas as áreas eu tenho gente procurando o estado do Amazonas para fazer investimentos. Se tem gente investindo aqui, é porque a coisa está acontecendo. E a gente está falando de um momento pós-pandemia. Se as empresas vêm para o Amazonas, elas percebem esse ambiente de negócios”, acrescentou o governador, que esteve na Fecomércio acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima.

O presidente da Fecomércio, Aderson Frota, ressaltou que as ações de Wilson ajudam a amenizar os impactos da pandemia na economia e que o governador manteve diálogo constante com as entidades empresariais.

“Nós vivenciamos um momento muito difícil na economia e o governador, com muita nobreza, nos ouviu e, acima de tudo, nos indicou caminhos para que a gente pudesse minorar o grau de dificuldade que nosso estado vivenciou”, avaliou Aderson.