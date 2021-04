Wilson Lima assina contrato para reformar estádio no município de Barreirinha

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (20/04), o contrato no valor de R$ 1.345.088,69 para reforma e adequação do Estádio Paulo Beltrão Filho, no município de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus. A obra vai durar 120 dias, e a previsão de entrega é outubro deste ano.

O contrato foi assinado pelo governador Wilson Lima, na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste, e na presença do prefeito Glenio Seixas e de vereadores da Câmara Municipal de Barreirinha.

“Essa é uma obra de muita importância para aquele município e, por isso, nós iremos realizá-la. É uma necessidade da população de Barreirinha, uma vez que o estádio está há anos sem receber reforma e, agora, nós iremos modernizá-lo”, destacou o governador.

O estádio está localizado na rodovia BH1 Nilo Pereira, s/nº, bairro Santa Luzia, município de Barreirinha. A estrutura contará com 350 metros quadrados e terá capacidade para receber cerca de 460 torcedores nas arquibancadas, segundo informações da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com o investimento, o Governo do Amazonas vai implantar o sistema de drenagem do estádio e reforma das arquibancadas. Também serão reformados os pisos externos do prédio administrativo, assim como os vestiários e o muro. Serão construídos dois banheiros externos para o público e será instalada uma nova cobertura.

Outros investimentos – O Governo do Amazonas está executando serviços de recuperação de pavimentação e passeio de via urbana, em Barreirinha. O investimento é de R$ 2.059.993,01 e contempla 1,20 quilômetro de via. Essa obra está 75% executada.

Além disso, o Estado já executou a recuperação do sistema viário da sede do município, com investimento na ordem de R$ 6.100.485,97. A obra contemplou 2,27 quilômetros de vias do município.

