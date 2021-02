Wilson Lima assina convênio com Ministério da Infraestrutura e Infraero para expansão de aeroportos no interior do estado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (24/02), convênio com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Ministério da Infraestrutura para a execução de obras de melhorias e expansão dos aeroportos dos municípios de Itacoatiara, Maués e Fonte Boa. O convênio conta com investimentos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), e vai possibilitar a estruturação de operações de voos regionais entre as três cidades amazonenses e a malha aérea nacional.

“Assinamos um importante convênio do Ministério da Infraestrutura, juntamente com a Infraero, para recuperação, construção de projetos e todo o processo de protocolo dos aeroportos de Maués e Itacoatiara, no Baixo Amazonas, e o município de Fonte Boa, no Alto Solimões. O Amazonas tem feito um estudo tributário, em relação ao ICMS do combustível, para possibilitar ampliação de ofertas de voos para os municípios”, destacou o governador Wilson Lima, após participar de reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Com recursos do FNAC, criado para fomentar o desenvolvimento do sistema nacional de aviação civil, a Infraero fará os projetos de engenharia para os aeroportos nos três municípios do estado. A Infraero também deverá conceder a certificação para operação na região, permitindo oferta de voos de maior porte pelas companhias aéreas para essas localidades.

“É a primeira vez que a gente faz dessa forma, com a utilização de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, diretamente com a Infraero, para aproveitar a competência técnica que a Infraero tem, no desenvolvimento de projetos e no acompanhamento de obras de estrutura aeroportuária. A disponibilização de infraestrutura, de oferta aeroportuária, vai fazer com que possamos ter mais voos, aumento da oferta de assentos. Vamos preparar esses aeroportos, primeiramente, para receber na sequência a operação de aeronaves do tipo ATR, com maior capacidade”, explicou Tarcísio de Freitas.

Impulso econômico – Wilson Lima ressaltou que as melhorias logísticas previstas no convênio contribuem para fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde estão os municípios contemplados, consideradas estratégicas. A cidade de Maués está localizada no baixo Amazonas e, interligada ao município de Parintins, é um importante polo turístico do Amazonas.

Em Itacoatiara, a perspectiva é fomentar a economia local, que já concentra um dos maiores portos graneleiros do estado, além de um rio que permite a navegação de grandes embarcações o ano inteiro e, ainda, a proximidade com o município de Silves, onde há investimentos na exploração de gás natural. Fonte Boa também é um município estratégico para toda a região do alto Solimões.

*Com informação da Assessoria de Imprensa