Wilson Lima assina convênio de R$ 11,2 milhões para recuperar sistema viário de Novo Aripuanã

Redação AM POST

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (11/04), um convênio com a Prefeitura de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros da capital) para a recuperação do sistema viário da sede do município. O valor do convênio, assinado com o prefeito Jocione Souza, é de R$ 11,2 milhões, sendo R$ 10,9 milhões do Estado e R$ 296,6 mil de contrapartida municipal. Serão contemplados os bairros Centro, Raizão, TV, Geraldo Colares, São Pedro e Bolívia.

“Por meio dessa parceria com a prefeitura, vamos fazer o asfalto chegar aos bairros. Isso representa dignidade para quem mora em Novo Aripuanã, melhora a autoestima ter uma rua pavimentada, é muito mais que o direito de ir e vir”, disse o governador.

Sob a gestão da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), serão executados serviços de limpeza, drenagem superficial e implantação de 46,4 quilômetros de calçada, com 1,50 metros de largura e 8 centímetros de espessura, meio fio, rebaixamento de calçada e pintura. A assinatura do convênio foi acompanhada pelo deputado estadual Belarmino Lins e pelo coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

Os convênios integram um pacote de ações que o Governo do Estado está realizando em vários municípios. São 55 convênios vigentes ou em tramitação com 27 municípios, incluindo Manaus.

Outros convênios – Na quinta-feira (07/04), o governador assinou convênio com a Prefeitura de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) no valor de R$ 921 mil, para modernizar o sistema de iluminação pública do município, substituindo por luminárias de LED os 630 pontos de iluminação do perímetro urbano, beneficiando 80% da população.

Do valor global do convênio, R$ 900 mil são recursos do Estado e R$ 21,2 mil contrapartida do município.

Ainda na última semana, o governador assinou, na quarta-feira (06/04), convênios que somam cerca de R$ 32,7 milhões com as prefeituras de Tefé e Rio Preto da Eva (a 523 e 57 quilômetros de Manaus respectivamente). Os convênios são para recuperação do sistema viário e de um ramal de Rio Preto da Eva e a pavimentação em concreto do bairro do Abial, em Tefé.

* Com informações da assessoria de imprensa