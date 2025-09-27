Wilson Lima assina convênio para recuperação viária e vistoria obras em estradas de Carauari

Notícias do Amazonas – Em comemoração aos 114 anos de Carauari, município localizado a 788 quilômetros de Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou neste sábado (27/09) novos investimentos em infraestrutura. Durante a agenda, ele assinou convênio com a prefeitura para a recuperação do sistema viário da cidade e vistoriou obras nas estradas do Gavião e do Riozinho.

O convênio prevê a recuperação de 28 ruas com pavimento em concreto armado, meio-fio e sarjeta. Segundo o governador, o apoio do Estado é fundamental para a execução de serviços de grande porte no interior.

“É um convênio com a prefeitura para recuperação do sistema viário. Isso é importante porque traz dignidade e respeito para as pessoas. Vamos recuperar as ruas de Carauari com concreto. Não é fácil fazer obra no interior, principalmente de estrada e pavimentação. A prefeitura não consegue sozinha, precisa do Estado, e vamos agilizar ao máximo possível essas obras”, declarou Wilson Lima.

A agenda contou com a presença do prefeito de Carauari, Airton Siqueira, dos deputados estaduais Cabo Maciel e Dr. Gomes, vereadores e do prefeito de Itamarati, João Campelo.

Além do convênio, o governador vistoriou as estradas vicinais que são estratégicas para a mobilidade e economia local. A estrada do Riozinho, com 16,35 quilômetros de extensão, conecta a sede municipal ao balneário do Riozinho, ponto turístico importante para o lazer e o turismo da região. Já a estrada do Gavião, com 8,27 quilômetros, é essencial para o escoamento da produção agrícola, pecuária e piscicultura.

De acordo com Wilson Lima, as obras já avançaram em etapas como terraplenagem, base e sub-base, e agora seguem para a imprimação que antecede o asfaltamento. “Nosso esforço é garantir que as estradas recebam a pavimentação adequada e tragam melhorias permanentes para a população”, ressaltou.

Moradores celebraram os investimentos. Francisco Solon, de 71 anos, morador da estrada do Riozinho, afirmou que a pavimentação será um marco para a comunidade. “Vai ser muito importante para nós. Para ir e voltar vai ser mais rápido, com mais segurança. É como se fosse um sonho realizado. Com a força do Governo, o asfalto vai ficar bem melhor”, disse.

As ações integram a estratégia do Estado de investir no interior, promovendo desenvolvimento regional e consolidando Carauari como polo de integração econômica e turística no Juruá.