Wilson Lima assina convênios para destinar R$ 2 milhões aos municípios de São Paulo de Olivença, Novo Airão e Anamã

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (25/05), três convênios para investimentos na ordem de R$ 2 milhões para melhoria da infraestrutura e em apoio a produtores rurais do interior do estado. Serão beneficiados os municípios de São Paulo de Olivença, Novo Airão e Anamã.

“A gente segue nesse trabalho de diálogo, de parceria, com todos os prefeitos que estão dispostos a fazer essa união em prol do povo do Amazonas”, disse o Wilson Lima ao destacar a importância dos convênios para solução de problemas enfrentados pelos municípios.

Para São Paulo de Olivença foi assinado um termo para aquisição de 50 motores estacionários de 5.5HP acoplados com rabetas e 42 roçadeiras motorizadas, que vão auxiliar nas atividades de produção agropecuária, pesqueira e florestal dos produtores rurais do município. O valor do investimento é de R$ 150.400. O convênio foi assinado com o prefeito Nazareno Souza Martins.

Em Novo Airão, o convênio assinado com o prefeito Frederico Júnior é para construção do Parque Pinheiral, um investimento de R$ 679.130,95, sendo R$ 668.470,14 oriundos do Governo do Estado e R$ 13.642,19 de contrapartida da prefeitura do município.

Com uma área total de 5014 m², o parque contará com passeio público; estacionamento; área de recreação com escorregadores metálicos, playgroud em madeira com balanço e escorregador; carrossel; academia ao ar livre; balanço duplo e equipamento de rotação tripla; mobiliário e paisagismo. A construção do Parque Pinheiral proporcionará à população um local de caminhada ao ar livre, promovendo saúde e bem-estar.

Com Anamã, o convênio é para a construção de pavimento rígido na Comunidade do Arixi. O investimento é de R$ 1.846.057,77, sendo R$ 1.809.136,61 oriundos do Estado e R$ 36.921,16 de contrapartida da prefeitura. O termo foi assinado pelo prefeito Chico do Belo.

Os serviços serão executados em 0,82 quilômetros, totalizando quatro ruas e correspondem à terraplanagem; aplicação de pavimento rígido; e drenagem com construção de calçada e meio-fio. A obra irá melhorar a trafegabilidade na comunidade, com infraestrutura adequada, facilitando o escoamento dos agricultores e a locomoção.