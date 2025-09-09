A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima assina novo convênio e entrega obras de infraestrutura em Canutama

Município recebeu pavimentação de ruas, iluminação pública em LED e ginásio poliesportivo reformado; investimentos ultrapassam R$ 13 milhões.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 22:17

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  O município de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus) recebeu, nesta terça-feira (09/09), uma série de entregas do Governo do Amazonas. O governador Wilson Lima assinou convênio para a segunda etapa da recuperação viária da sede municipal, inaugurou o novo sistema de iluminação pública em LED e entregou o reformado e ampliado Ginásio Poliesportivo Senador Raimundo Parente.

PUBLICIDADE

O novo convênio, firmado por meio do programa Asfalta Amazonas, prevê a pavimentação de três quilômetros de vias, com investimentos de R$ 7,1 milhões, executados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Outros dois projetos já em andamento contemplam a pavimentação rígida de nove ruas (R$ 4 milhões) e a adequação da estrada do Itapá (R$ 4,9 milhões), considerada estratégica para a integração econômica e social da região.

Leia também: Homem morre atropelado por ônibus interestadual na BR-174 em Roraima

PUBLICIDADE

Na área de iluminação pública, o município recebeu 849 luminárias de LED, sendo 665 na sede e 184 na comunidade rural de Belo Monte, em investimentos de R$ 1,9 milhão, pelo programa Ilumina+ Amazonas. Moradores destacaram ganhos em segurança e qualidade de vida. “Esse projeto clareou a nossa cidade, veio para somar e trouxe vários benefícios. Nós nos sentimos mais seguros com um ambiente bem iluminado”, disse o servidor público Ismael Pinheiro, de 38 anos.

O ginásio poliesportivo também passou por ampla reforma e ampliação, com R$ 842,7 mil investidos em cobertura, iluminação, arquibancadas, calçadas, banheiros e vestiários.

Durante a agenda, Wilson Lima recebeu da Câmara Municipal de Canutama o título de cidadão canutamense, em reconhecimento às ações implementadas no município.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Mundo

Casa Branca descarta novas tarifas contra o Brasil mas mantém tarifaço em vigor

Porta-voz Karoline Leavitt afirmou que Trump usará poder econômico e militar para defender a liberdade de expressão globalmente.

há 5 minutos

Brasil

Governo regulamenta indenização e pensão vitalícia a vítimas do vírus Zika

Portaria conjunta do INSS e Ministério da Previdência assegura auxílio a pessoas com sequelas permanentes da síndrome congênita associada ao vírus Zika.

há 30 minutos

Política

Lula convida prefeitos para COP 30 na Amazônia e diz que será a “COP da verdade”

O presidente Lula inaugurou nesta terça-feira o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia.

há 37 minutos

Tecnologia

Apple lança iPhone 17 com versão Air ultrafina e mais potente

Novos modelos trazem chip A19, câmera aprimorada e estreia do iPhone Air, mais fino e resistente, mas sem previsão de lançamento no Brasil.

há 60 minutos

Manaus

David Almeida celebra inauguração de estruturas que unem segurança pública e transformação digital em Manaus

Prefeito acompanhou presidente Lula em agenda histórica em Manaus.

há 1 hora