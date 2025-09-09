Wilson Lima assina novo convênio e entrega obras de infraestrutura em Canutama

Notícias do Amazonas – O município de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus) recebeu, nesta terça-feira (09/09), uma série de entregas do Governo do Amazonas. O governador Wilson Lima assinou convênio para a segunda etapa da recuperação viária da sede municipal, inaugurou o novo sistema de iluminação pública em LED e entregou o reformado e ampliado Ginásio Poliesportivo Senador Raimundo Parente.

O novo convênio, firmado por meio do programa Asfalta Amazonas, prevê a pavimentação de três quilômetros de vias, com investimentos de R$ 7,1 milhões, executados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Outros dois projetos já em andamento contemplam a pavimentação rígida de nove ruas (R$ 4 milhões) e a adequação da estrada do Itapá (R$ 4,9 milhões), considerada estratégica para a integração econômica e social da região.

Na área de iluminação pública, o município recebeu 849 luminárias de LED, sendo 665 na sede e 184 na comunidade rural de Belo Monte, em investimentos de R$ 1,9 milhão, pelo programa Ilumina+ Amazonas. Moradores destacaram ganhos em segurança e qualidade de vida. “Esse projeto clareou a nossa cidade, veio para somar e trouxe vários benefícios. Nós nos sentimos mais seguros com um ambiente bem iluminado”, disse o servidor público Ismael Pinheiro, de 38 anos.

O ginásio poliesportivo também passou por ampla reforma e ampliação, com R$ 842,7 mil investidos em cobertura, iluminação, arquibancadas, calçadas, banheiros e vestiários.

Durante a agenda, Wilson Lima recebeu da Câmara Municipal de Canutama o título de cidadão canutamense, em reconhecimento às ações implementadas no município.