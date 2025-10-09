Wilson Lima assina ordem de serviço para pavimentação de seis quilômetros em Barreirinha pelo Asfalta Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou nesta quinta-feira (09/10) a ordem de serviço para o início das obras do Programa Asfalta Amazonas em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. A cerimônia ocorreu na sede do Governo do Estado e contou com a presença do prefeito Darlan Taveira.

Com investimento de R$ 10 milhões, a obra contempla a pavimentação asfáltica de seis quilômetros de vias, além da construção de meio-fio e sarjeta, proporcionando mais dignidade, segurança e mobilidade à população local. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 180 dias, incluindo fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e insumos necessários.

Segundo Wilson Lima, as obras reforçam o compromisso do governo em modernizar a infraestrutura urbana nos municípios do interior do Amazonas. “A pavimentação garante mais dignidade para as pessoas, melhora a mobilidade e traz segurança para quem transita pelas ruas todos os dias. Vamos continuar trabalhando para garantir esses avanços em infraestrutura no interior do estado”, afirmou.

O prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira, destacou que a ação é uma continuidade do investimento em infraestrutura na cidade. “É mais uma etapa de pavimentação depois de um convênio com a prefeitura e agora o restante será pavimentado com essa ordem de serviço. Barreirinha agradece por todo o apoio e todo o investimento que tem sido feito na infraestrutura do município”, declarou.

O Programa Asfalta Amazonas já beneficia 33 municípios, com obras em andamento em 19 deles, por meio de convênios com as prefeituras. Entre os municípios atendidos estão Silves, Envira, Presidente Figueiredo, Coari, Juruá, Canutama, Itacoatiara e Tapauá. Ao todo, os convênios somam R$ 384 milhões em investimentos. Além disso, em Boa Vista do Ramos, Humaitá, Novo Aripuanã e Apuí, os serviços são executados diretamente pelo Governo do Estado.