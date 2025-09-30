A notícia que atravessa o Brasil!

Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação viária em Boca do Acre

Obras em Boca do Acre serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias e investimento de R$ 15 milhões.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 17:30

Notícias do Amazonas – A ordem de serviço que autoriza o início das obras de recuperação viária em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) foi assinada nesta terça-feira (30/09) pelo governador Wilson Lima, em cerimônia na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa, zona oeste da capital. O ato contou com a presença do prefeito Frank Barros.

Com a inclusão de Boca do Acre, o programa avança para garantir ruas pavimentadas e melhores condições de mobilidade urbana, com foco no fortalecimento do desenvolvimento regional e na melhoria da qualidade de vida no interior. “Isso é importante para a população do município que aguarda por essa obra e tem o direito de ter uma rua pavimentada. É qualidade de vida, é o direito de ir e vir e também o fortalecimento da produção local, porque garante melhores condições para o escoamento”, afirmou Wilson Lima.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

Também participaram o deputado estadual Adjuto Afonso, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo, e a secretária-executiva da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Daniella Jaime. Com investimento de R$ 15 milhões, as obras serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias contados a partir da assinatura. O escopo envolve a recuperação completa de ruas, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

Programa Asfalta Amazonas — A iniciativa já contempla 33 municípios, com obras em andamento em 19 deles por meio de convênios com as prefeituras. Entre os atendidos estão Silves, Envira, Presidente Figueiredo, Coari, Juruá, Canutama, Itacoatiara e Tapauá. Os convênios somam R$ 384 milhões em recursos repassados pelo Governo do Estado. Em quatro municípios — Boa Vista do Ramos, Humaitá, Novo Aripuanã e Apuí — as obras são executadas diretamente pelo Estado.

