Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação viária em Boca do Acre

Notícias do Amazonas – A ordem de serviço que autoriza o início das obras de recuperação viária em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) foi assinada nesta terça-feira (30/09) pelo governador Wilson Lima, em cerimônia na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa, zona oeste da capital. O ato contou com a presença do prefeito Frank Barros.

Com a inclusão de Boca do Acre, o programa avança para garantir ruas pavimentadas e melhores condições de mobilidade urbana, com foco no fortalecimento do desenvolvimento regional e na melhoria da qualidade de vida no interior. “Isso é importante para a população do município que aguarda por essa obra e tem o direito de ter uma rua pavimentada. É qualidade de vida, é o direito de ir e vir e também o fortalecimento da produção local, porque garante melhores condições para o escoamento”, afirmou Wilson Lima.

Também participaram o deputado estadual Adjuto Afonso, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo, e a secretária-executiva da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Daniella Jaime. Com investimento de R$ 15 milhões, as obras serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias contados a partir da assinatura. O escopo envolve a recuperação completa de ruas, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

Programa Asfalta Amazonas — A iniciativa já contempla 33 municípios, com obras em andamento em 19 deles por meio de convênios com as prefeituras. Entre os atendidos estão Silves, Envira, Presidente Figueiredo, Coari, Juruá, Canutama, Itacoatiara e Tapauá. Os convênios somam R$ 384 milhões em recursos repassados pelo Governo do Estado. Em quatro municípios — Boa Vista do Ramos, Humaitá, Novo Aripuanã e Apuí — as obras são executadas diretamente pelo Estado.