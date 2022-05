Wilson Lima assina plano de construção de um novo hospital em Urucurituba

Redação AM POST

O governador Wilson Lima assinou, neste sábado (21/05), o plano de trabalho para a construção de um novo hospital em Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus). A nova unidade terá capacidade para 40 leitos de enfermaria e irá ampliar o atendimento de média complexidade no município. Na cidade, o governador também coordenou ações do programa Governo Presente voltadas à saúde.

De acordo Wilson Lima, o investimento do Estado para a construção do hospital será de R$ 12,5 milhões. A estrutura irá disponibilizar à população atendimento médico 24h, de enfermaria, urgência e emergência, partos, cirurgias e internações. A nova unidade também ampliará a oferta de exames patológicos, de imagem, mamografia, curativos e transfusão de sangue.

“Nós temos uma série de ações aqui para o município de Urucurituba. E os anúncios mais importantes que nós fizemos hoje é para a assinatura de um convênio na ordem de R$ 12 milhões para a gente construir o Hospital de Urucurituba, uma estrutura melhor, que dê condições de atendimento aos pacientes que moram aqui e também de municípios próximos”, destacou o governador.

Plano de trabalho – O plano de trabalho é o primeiro passo para o início dos trabalhos e regulamenta a relação administrativa entre o Estado, concedente dos recursos, e o município, proponente e responsável pela obra. A partir da assinatura do documento, o Governo do Amazonas se compromete a financiar 98% da construção da unidade hospitalar com contrapartida de 2% da prefeitura.

O novo hospital contará com novos ambientes para atendimento da população, como sala de semi-intensiva – adulto e pediátrica, sala de reanimação, sala de parto, pós-parto, sala de recuperação, pós-anestésica, berçário, centro cirúrgico, além de sala de pequenos procedimentos de internação Covid-19.

Equipamento – O governador Wilson Lima também entregou, em Urucurituba, um monitor multiparamétrico para reforçar a rede assistencial da Unidade Hospitalar do município. Nesta semana, o Governo do Amazonas destinou outros três monitores aos municípios de Maués, Caapiranga e Anamã, com investimento de R$ 75 mil.

Cheia 2022 – Para apoiar o município no enfrentamento aos impactos da cheia deste ano, o Governo do Estado enviou insumos e medicamentos para a cidade, além de 5 mil frascos de hipoclorito de sódio, para ajudar na purificação da água.

Governo Presente – As ações do programa Governo Presente também chegaram a Urucurituba neste sábado (21/05). A iniciativa levou investimentos nas áreas de infraestrutura, setor primário, educação e saúde para o município, além de serviços do Estado para mais perto da população.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realizou aplicação da vacinação contra Covid-19 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose), vacina pediátrica para menores de 12 anos, além da vacina contra influenza e tríplice viral.