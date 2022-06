Wilson Lima assina promoção de mais 700 policiais militares e bombeiros

Redação AM POST

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (08/06), as promoções de mais de 700 policiais militares e bombeiros militares do Estado. A medida alcança praças e oficiais e foi concretizada durante solenidade na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A ação faz parte do programa Amazonas mais Seguro, lançado pelo governador com uma série de medidas para o setor de segurança pública, com investimentos em tecnologia, melhoria de infraestrutura, além de valorização profissional dos servidores e realização de concursos públicos.

“Acabei de assinar e até o fim de semana estarão publicadas no Diário Oficial. E aqui eu faço um registro das promoções que estão sendo concedidas àqueles da turma de 93 que se aposentam ano que vem, então isso é uma tranquilidade para quando eles entrarem na reserva e terem garantido seus direitos que estão previstos em lei”, ressaltou o governador.

Do quadro de pessoal da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foram 491 promoções, a maior parte do quadro de praças, com um total de 436 policiais. Do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foram promovidos 216 militares, sendo que a maior parte está saindo do nível de 2º tenente para 1º tenente – ao todo 168 servidores.

“Quando há essa progressão de carreira, o profissional se sente motivado a continuar e ser o melhor, a dar o seu melhor, para que se sinta lá na frente em condições de ser reconhecido, como nós estamos sendo hoje, nessa corporação e nessa formatura”, disse o novo major da Polícia Militar do Amazonas, Rosas Silva, de 51 anos.

Com as promoções, o governador honra mais um compromisso assumido com os servidores da segurança pública, que este ano também contaram com o pagamento do abono fardamento. A progressão na carreira dos militares significa não apenas aumento salarial, mas também a possibilidade de ascender em novos postos profissionais, pertinentes às novas graduações.

“É um momento sublime, espetacular para a corporação, já foram mais de 800 promoções efetivadas só no governo Wilson Lima. Então isso representa melhoria na qualidade de vida do profissional, melhoria do atendimento à população”, declarou o comandante do CBMAM, coronel Orleiso Muniz.

“A tropa fica muito feliz porque o governador sabe enxergar, por trás desta farda, um ser humano, e o ser humano que tem por trás dele, família, filhos, mãe, pai, e é muito importante para todos nós essa valorização porque o policial reconhece em contrapartida isso, e vem trabalhar muito mais motivado”, disse o comandante-geral da PMAM, coronel Marcus Vinícius.

PROMOÇÕES NA PMAM E CBMAM

Polícia Militar do Amazonas (PMAM)

Total: 491

Oficiais: 55

– Antiquidade

De 2º Ten para 1º Ten: 08

– Especial 29ª

De TC para Cel: 02

De Cap para Maj: 04

De 1º Ten para Cap: 22

De 2º Ten para 1º Ten: 19

Praças: 436

– Quadro Normal

De 1º Sgt para ST: 01

De CB para 3º Sgt: 84

De SD para CB: 01

– Quadro Especial

De ST para 2º Ten: 03

De 1º Sgt para ST: 08

De 2º para 3º Sgt: 230

De 3º Sgt para 2º Sgt: 09

De CB para 3º Sgt: 01

– Especial 29ª

De ST para 2º Ten: 85

De 3º Sgt para 2º Sgt: 01

De CB para 3º Sgt: 01

– Recursos Administrativo

De 2º Sgt para 1º Sgt: 02

De 3º Sgt para 2º Sgt: 01

De CB para 3º Sgt: 09

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM)

Total: 216

De tenente-coronel para Coronel: 03

De 1º tenentes para capitães: 04

De 2º tenente para 1º tenente: 168

De subtenentes para 2º tenentes: 18

De 1º sargentos para subtenentes: 21

De 2º sargentos a 1º sargentos: 2