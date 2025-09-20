Wilson Lima assina reforma de hospital e inaugura Telessaúde em Urucurituba

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima assinou, neste sábado (20/09), a ordem de serviço para a reforma e adequação do Hospital Silvério Tundis, em Urucurituba, município localizado a 208 quilômetros de Manaus. O investimento no equipamento de saúde é de aproximadamente R$ 5 milhões e inclui melhorias estruturais, criação de salas humanizadas e adequações para ampliar a qualidade do atendimento à população.

Na mesma ocasião, o governador também inaugurou uma Telessala do programa Saúde AM Digital, tornando Urucurituba o 35º município do Amazonas a contar com estruturas fixas do programa. A iniciativa oferece consultas em 17 especialidades médicas, além de telediagnóstico, com laudos entregues em até 10 minutos para exames como eletrocardiograma.

“Nós demos a ordem de serviço para a reforma do hospital, que era um desejo antigo do povo, que agora sai do papel. Estamos também inaugurando uma sala de telediagnóstico com laudos em até 10 minutos. Esses são gestos importantes de que, nesse governo, ninguém fica para trás”, afirmou Wilson Lima.

A assinatura e inauguração contaram com a presença dos deputados federais Adail Filho e Silas Câmara, dos deputados estaduais Cabo Maciel e Alessandra Campêlo, do prefeito Leôncio Tundis e da secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

As obras no Hospital Silvério Tundis contemplam desde a recepção até as enfermarias, com ambientes humanizados e a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Os trabalhos serão executados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

A sala de Telessaúde foi instalada no Centro de Atendimento Especializado Eulires Oliveira Dias e conta com equipamentos modernos, videoconferência, eletrocardiograma, internet de alta velocidade e prontuário eletrônico integrado. O sistema também está preparado para expansão em exames de raio-X e mamografia, garantindo agilidade e precisão no atendimento aos pacientes do interior.

Desde a implementação do Saúde AM Digital, em abril, o programa reduziu o tempo médio de espera por consultas de 100 para 19 dias. Em áreas específicas, o impacto foi ainda maior: na psicologia pediátrica, os atendimentos aumentaram 429%; em nutrição geral, a fila caiu 88%; e em ortopedia, o tempo de espera foi reduzido em 97%.

A moradora Maria Claudete Matos de Ramos, 61 anos, ressaltou a importância do programa:

“Antes, eu precisava viajar para Manaus para consultas. Agora não preciso mais. Isso facilita bastante, principalmente para quem mora no interior.”

Além disso, no mesmo dia, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) distribuiu 2,7 mil frascos de hipoclorito de sódio a 2,5%, em 54 caixas, reforçando a qualidade da água destinada ao consumo humano e fortalecendo ações de saúde preventiva no município.