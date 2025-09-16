A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima autoriza obras de pavimentação em Fonte Boa e revitalização de estádio em Japurá

Com aporte de cerca de R$ 4 milhões, a obra em Fonte Boa prevê a pavimentação de 3,2 quilômetros.

Por Jonas Souza

16/09/2025 às 21:13

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou nesta terça-feira (16/09) a ordem de serviço para duas importantes obras de infraestrutura no interior do estado. Os investimentos contemplam a pavimentação da estrada de acesso ao novo porto de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus, e a revitalização do Estádio Municipal Ronilson Siqueira, em Japurá, a 744 quilômetros da capital.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vaza áudio do jogador do Palmeiras, Vitor Roque, chamando a própria mãe de “vagabunda”

As intervenções serão executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), e contaram com a presença dos prefeitos Dr. Lázaro Araújo (Fonte Boa) e Vanilso Monteiro da Silva (Japurá).

PUBLICIDADE

“O nosso compromisso é garantir que o desenvolvimento chegue a todos os municípios do Amazonas. Estamos avançando com obras que melhoram a infraestrutura, geram emprego e trazem mais qualidade de vida para a população. Cada entrega faz parte de um esforço maior para reduzir desigualdades e assegurar que quem vive no interior tenha as mesmas oportunidades de quem está na capital,” destacou o governador Wilson Lima.

Estrada do novo porto de Fonte Boa

Com aporte de cerca de R$ 4 milhões, a obra em Fonte Boa prevê a pavimentação de 3,2 quilômetros da estrada que liga a cidade ao novo porto, situado em área mais elevada. Os serviços serão executados em até quatro meses dentro do programa Asfalta Amazonas, responsável pela recuperação viária em diversos municípios.

De acordo com o secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, a pavimentação terá impacto direto no escoamento de mercadorias e no deslocamento de moradores. “Essa obra vai facilitar o fluxo de pessoas e produtos durante o período da seca, colocando fim ao isolamento e trazendo mais desenvolvimento para o município,” afirmou.

PUBLICIDADE

O prefeito de Fonte Boa, Dr. Lázaro Araújo, reforçou a importância da iniciativa. “Essa estrada garante tráfego no inverno e no verão, resolvendo o problema de isolamento da cidade na estiagem. É uma obra que representa desenvolvimento e qualidade de vida para os fonteboenses,” disse.

Revitalização do estádio de Japurá

Já em Japurá, o Governo do Amazonas vai investir R$ 3,1 milhões na reforma e ampliação do Estádio Municipal Ronilson Siqueira. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em quatro meses.

O prefeito Professor Vanilso Monteiro da Silva destacou o simbolismo da obra. “Estamos muito felizes com a reforma e ampliação do estádio, um sonho da população de Japurá. Esse espaço será fundamental para o esporte, o lazer e a convivência de crianças, jovens, adultos e idosos. Agradecemos ao governador pelo apoio,” afirmou.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Pará

Fãs de Mariah Carey se concentram em frente a hotel para receber diva pop em Belém

Cantora chegou na segunda (15), mobilizou fãs no aeroporto e no hotel, e sobe ao palco flutuante nesta quarta (17), às 18h, no Rio Guamá.

há 23 minutos

Caiu na rede é post!

Carlinhos Maia adia doação de casa a Patixa Teló por briga familiar

Influenciador diz que só fará a transferência quando o cenário estiver estabilizado e alinhado ao trabalho da amazonense com novo gestor.

há 56 minutos

Brasil

Faccionados são mortos durante confronto com a polícia

Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, e corpos foram levados ao IML.

há 2 horas

Brasil

Mulher é presa na Paraíba acusada de planejar assassinato de empresário no Pará

O assassinato ocorreu quando o empresário deixava as filhas na escola.

há 2 horas

Brasil

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que limita ações criminais contra parlamentares

O texto recebeu 354 votos favoráveis e 134 contrários, após ter sido incluído de última hora na pauta do plenário.

há 2 horas