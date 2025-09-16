Wilson Lima autoriza obras de pavimentação em Fonte Boa e revitalização de estádio em Japurá

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou nesta terça-feira (16/09) a ordem de serviço para duas importantes obras de infraestrutura no interior do estado. Os investimentos contemplam a pavimentação da estrada de acesso ao novo porto de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus, e a revitalização do Estádio Municipal Ronilson Siqueira, em Japurá, a 744 quilômetros da capital.

As intervenções serão executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), e contaram com a presença dos prefeitos Dr. Lázaro Araújo (Fonte Boa) e Vanilso Monteiro da Silva (Japurá).

“O nosso compromisso é garantir que o desenvolvimento chegue a todos os municípios do Amazonas. Estamos avançando com obras que melhoram a infraestrutura, geram emprego e trazem mais qualidade de vida para a população. Cada entrega faz parte de um esforço maior para reduzir desigualdades e assegurar que quem vive no interior tenha as mesmas oportunidades de quem está na capital,” destacou o governador Wilson Lima.

Estrada do novo porto de Fonte Boa

Com aporte de cerca de R$ 4 milhões, a obra em Fonte Boa prevê a pavimentação de 3,2 quilômetros da estrada que liga a cidade ao novo porto, situado em área mais elevada. Os serviços serão executados em até quatro meses dentro do programa Asfalta Amazonas, responsável pela recuperação viária em diversos municípios.

De acordo com o secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, a pavimentação terá impacto direto no escoamento de mercadorias e no deslocamento de moradores. “Essa obra vai facilitar o fluxo de pessoas e produtos durante o período da seca, colocando fim ao isolamento e trazendo mais desenvolvimento para o município,” afirmou.

O prefeito de Fonte Boa, Dr. Lázaro Araújo, reforçou a importância da iniciativa. “Essa estrada garante tráfego no inverno e no verão, resolvendo o problema de isolamento da cidade na estiagem. É uma obra que representa desenvolvimento e qualidade de vida para os fonteboenses,” disse.

Revitalização do estádio de Japurá

Já em Japurá, o Governo do Amazonas vai investir R$ 3,1 milhões na reforma e ampliação do Estádio Municipal Ronilson Siqueira. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em quatro meses.

O prefeito Professor Vanilso Monteiro da Silva destacou o simbolismo da obra. “Estamos muito felizes com a reforma e ampliação do estádio, um sonho da população de Japurá. Esse espaço será fundamental para o esporte, o lazer e a convivência de crianças, jovens, adultos e idosos. Agradecemos ao governador pelo apoio,” afirmou.