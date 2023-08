Wilson Lima autoriza pagamento de R$ 7,7 milhões aos ‘Guardiões da Floresta’

O governador Wilson Lima autorizou a liberação de quase R$ 7,7 milhões para iniciar o pagamento a 6,4 mil famílias beneficiárias do “Guardiões da Floresta”, programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Governo do Amazonas. O benefício teve o valor reajustado em 100%, de R$ 50 para R$ 100, e agora alcança um número maior de famílias e maior cobertura de Unidades de Conservação do Estado.

Será paga a remuneração equivalente a 12 parcelas (um ano) de uma só vez, totalizando R$ 1,2 mil para cada família contemplada. Os pagamentos, feitos em blocos, iniciaram na tarde de quinta-feira (10).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós estamos pagando o Guardiões da Floresta para 6,4 mil famílias. É o maior programa por serviços ambientais do planeta e no nosso Governo nós aumentamos 100%. A gente está pagando os valores equivalentes aos últimos 12 meses de uma vez só para essas famílias. É o reconhecimento pelo trabalho que elas têm feito no sentido de proteger a nossa floresta”, destacou Wilson Lima.

Neste primeiro momento, a remuneração será liberada para os lotes 1, 2 e 4, contemplando moradores de 11 Unidades de Conservação Estaduais, sob gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Quanto ao pagamento das Unidades de Conservação pertencentes ao lote 3, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) – instituição selecionada em licitação para atuar como agência executora do Programa – já entregou as informações cadastrais das famílias. E a Sema analisa os dados para que a FAS prossiga com o pagamento previsto para o fim deste mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST