Wilson Lima autoriza revitalização de hospital e obras viárias no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima assinou, neste sábado (30/08), ordens de serviço que marcam um pacote de investimentos em Rio Preto da Eva (57 km de Manaus). Entre as principais obras estão a revitalização e ampliação do Hospital Thomé de Medeiros Raposo, intervenções de contenção de erosão no Conjunto São Sebastião e melhorias no sistema viário do município.

Segundo o governador, as ações atendem a solicitações da gestão municipal e vão garantir mais qualidade de vida à população. “Assinamos os convênios para reforma do hospital e para resolver o problema da erosão, que trazia insegurança aos moradores. Nosso objetivo é assegurar um atendimento de saúde mais moderno e condições de infraestrutura que deem tranquilidade às famílias”, afirmou Wilson Lima.

O hospital será ampliado com novos espaços, entre eles enfermarias, laboratório, salas de ultrassom, assistência social, nutrição, psicologia, além de áreas administrativas e estruturais. O projeto, avaliado em R$ 4,7 milhões, prevê ainda estacionamento para ambulâncias do Samu, modernização da rede elétrica, de gases medicinais e melhorias nas áreas externas, incluindo calçadas e acessibilidade. Durante as obras, o atendimento será transferido para um prédio provisório, garantindo a continuidade dos serviços.

Já as obras de contenção de erosão no Conjunto São Sebastião terão investimento de R$ 10,8 milhões e contemplam terraplenagem, drenagem, instalação de bueiros, caixas coletivas e paisagismo.

No setor viário, o Programa Asfalta Amazonas atua em 22 ruas, somando 3,7 km de novo asfalto, com previsão de entrega até o fim do ano. O investimento é de R$ 7,8 milhões.

Além disso, Wilson Lima assinou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) do Conjunto Habitacional Manoel José de Souza, beneficiando 117 famílias com o processo de emissão do título definitivo de suas moradias.