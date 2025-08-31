A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima autoriza revitalização de hospital e obras viárias no interior do Amazonas

Investimentos ultrapassam R$ 23 milhões e incluem saúde, infraestrutura e regularização fundiária no município.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 09:58

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima assinou, neste sábado (30/08), ordens de serviço que marcam um pacote de investimentos em Rio Preto da Eva (57 km de Manaus). Entre as principais obras estão a revitalização e ampliação do Hospital Thomé de Medeiros Raposo, intervenções de contenção de erosão no Conjunto São Sebastião e melhorias no sistema viário do município.

PUBLICIDADE

Segundo o governador, as ações atendem a solicitações da gestão municipal e vão garantir mais qualidade de vida à população. “Assinamos os convênios para reforma do hospital e para resolver o problema da erosão, que trazia insegurança aos moradores. Nosso objetivo é assegurar um atendimento de saúde mais moderno e condições de infraestrutura que deem tranquilidade às famílias”, afirmou Wilson Lima.

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

PUBLICIDADE

O hospital será ampliado com novos espaços, entre eles enfermarias, laboratório, salas de ultrassom, assistência social, nutrição, psicologia, além de áreas administrativas e estruturais. O projeto, avaliado em R$ 4,7 milhões, prevê ainda estacionamento para ambulâncias do Samu, modernização da rede elétrica, de gases medicinais e melhorias nas áreas externas, incluindo calçadas e acessibilidade. Durante as obras, o atendimento será transferido para um prédio provisório, garantindo a continuidade dos serviços.

Já as obras de contenção de erosão no Conjunto São Sebastião terão investimento de R$ 10,8 milhões e contemplam terraplenagem, drenagem, instalação de bueiros, caixas coletivas e paisagismo.

No setor viário, o Programa Asfalta Amazonas atua em 22 ruas, somando 3,7 km de novo asfalto, com previsão de entrega até o fim do ano. O investimento é de R$ 7,8 milhões.

Além disso, Wilson Lima assinou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) do Conjunto Habitacional Manoel José de Souza, beneficiando 117 famílias com o processo de emissão do título definitivo de suas moradias.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem prestes a ser executado é resgatado por policiais de cativeiro em Manaus

Denúncia anônima foi crucial para a ação rápida da polícia, que conseguiu resgatar a vítima e apreender drogas no local.

há 21 minutos

Brasil

Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro

Operação prevê uso de drones, policiamento ostensivo e restrições de acesso para garantir a segurança do julgamento no STF e do desfile cívico em Brasília.

há 57 minutos

Rondônia

TCU mantém Licença Prévia da BR-319 e rejeita pedido de anulação

Mesmo com a decisão do TCU pela manutenção da Licença Prévia, a rodovia que liga Manaus a Porto Velho segue com obras paralisadas por ordens judiciais.

há 1 hora

Brasil

Cadastro unificado promete agilizar buscas por desaparecidos no Brasil

Ferramenta lançada pelo Ministério da Justiça integra informações e promete ampliar as chances de localizar pessoas desaparecidas no Brasil.

há 2 horas

Polícia

Polícia intercepta trio e apreende drogas em área de denúncias no Manôa em Manaus

Três homens foram presos durante patrulhamento da ROMU em ponto conhecido por denúncias de venda de drogas na zona norte da capital.

há 2 horas