Amazonas

Wilson Lima avança com obras viárias e iluminação em LED no município de Apuí

Com mais de R$ 41 milhões investidos, obras em Apuí garantem mobilidade, segurança e eficiência energética.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 17:28 - Atualizado em 07/08/2025 às 17:30

Notícias do Amazonas – Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura nos municípios do interior, o governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (6/8), a segunda fase das obras de recuperação do sistema viário de Apuí (a 453 km de Manaus). Durante a agenda, também foi inaugurada a nova iluminação pública em LED, por meio do programa Ilumina+ Amazonas. O investimento total ultrapassa R$ 41,5 milhões.

De acordo com o governador, o período de estiagem está sendo aproveitado para acelerar os serviços e garantir melhores condições de mobilidade urbana. “Estamos recuperando ruas e avenidas para melhorar a qualidade de vida da população de Apuí. Nossa meta é fazer o máximo enquanto o clima permite”, destacou Wilson Lima.

As ações são realizadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Sedurb, e pela Seinfra. A obra de pavimentação, que já alcançou 50% de execução, contempla a recuperação de 50 ruas em sete bairros, somando 16,33 km de vias reestruturadas, com asfaltamento, drenagem e urbanização.

Na segunda etapa do Programa Asfalta Amazonas, mais 12 ruas serão revitalizadas, com serviços de meio-fio, sarjeta e sinalização. Ao todo, 59 vias serão beneficiadas, com 13,3 km de extensão e R$ 19 milhões em investimentos. A conclusão está prevista para novembro.

Além disso, 1.979 pontos de iluminação em LED já foram instalados na sede do município, com investimento de R$ 4,6 milhões. O distrito de Sucunduri também será contemplado ainda este ano.

 

