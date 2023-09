Wilson Lima cobra posicionamento do Governo Lula sobre a BR-319: ‘O Amazonas também é Brasil’

Amazonas – O governador do Amazonas Wilson Lima se pronunciou na manhã desta sexta-feira (29), durante coletiva de imprensa sobre a recuperação da BR-319. Ele cobrou o presidente Luís Inácio Lula da Silva, sobre providências relacionadas a trafegabilidade da rodovia federal que isola o Amazonas do resto do país.

Em discurso, Wilson Lima afirmou que a rodovia BR-319 é algo que vem sendo discutido a muito tempo e que precisa de resposta.

“O Brasil tem tentado criar uma imagem de protetor da floresta. É muito interessante para o gringo que está lá fora ouvir uma declaração do país dizendo que não vão viabilizar rodovias na Amazônia para evitar desmatamento, mas não podemos continuar condenado ao isolamento e a nossa população de joelhos sofrendo”, destacou.

Em seguida o governador cobrou Lula sobre uma decisão firme para o avanço com a questão da BR-319.

“Se não houver uma decisão firme do Governo Federal de entender que a Amazônia e o Estado do Amazonas também é Brasil, a gente não vai conseguir nunca avançar com a questão da BR-319. Ou o presidente Lula diz assim: oh é prioridade e o Governo Federal vai viabilizar a BR-319 ou a gente não vai ter a BR-319. Se isso não acontecer vamos ter que encontrar outros caminhas e ir para Justiça ou ver outros meios”, continuou.

Para finalizar, o Governador destacou que não é apenas nesse momento que o Estado tem sofrido com o isolamento do Amazonas em relação ao restante do Brasil por meio das rodovias.

Acompanhe o pronunciamento do governador:

Suyanne Lima – Redação AM POST