Wilson Lima comemora ampliação da produção da LG Eletronics que vai dobrar oferta de empregos na ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, comemorou a decisão da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (ME) de dar o aval para aprovação do projeto de ampliação da produção da LG Eletronics no Polo Industrial de Manaus (PIM), que vai concentrar toda a produção da multinacional no Brasil. Foi anunciado nesta terça-feira (11) o avanço nas negociações para a oferta de 150 empregos direitos, e 220 indiretos, no novo projeto da sul-coreana, que é destaque mundial no mercado de eletrônicos.

Continua depois da Publicidade

O projeto já havia sido aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti) e, com o aval do secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do ME, Carlos Alexandre Costa, será submetido novamente ao Conselho de Administração da Suframa (CAS), que vai referendar a aprovação do projeto para que receba os incentivos da Zona Franca de Manaus.

“Isso é uma vitória para o estado do Amazonas, é uma vitória para a indústria e, sobretudo, uma vitória para o trabalhador, que aí inicialmente nós teremos 150 empregos diretos, fora os indiretos. É também um recado que a gente passa para o mercado e para os investidores, dando segurança de investimentos aqui no estado do Amazonas”, disse o governador.

Com a diversificação, a empresa sul-coreana passará a produzir monitores e notebooks no PIM. A planta em Manaus, a partir de julho, será a única no Brasil, uma vez que a empresa encerrou as atividades em Taubaté (SP).

Continua depois da Publicidade

Wilson Lima afirmou, ainda, que a ampliação da produção da LG no Polo Industrial de Manaus é fundamental neste momento de pandemia da Covid-19, em que as atividades econômicas precisam retomar o ritmo de crescimento, favorecendo o aumento da oferta de emprego e renda.

A proposta inicial submetida pela LG à Superintendência da ZFM (Suframa), projetava um investimento de R$ 325 milhões no total e a geração de 68 novos postos de trabalho. No novo projeto, a LG prevê um aporte de R$3,8 bilhões e a geração de 150 novos postos de trabalho. A proposta já havia tido o aval do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).