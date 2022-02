Wilson Lima convoca 498 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado da educação, no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante visita à Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Altair Severiano Nunes, nesta sexta-feira (11/02), o governador Wilson Lima anunciou a convocação de 498 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Continua depois da Publicidade

Com este chamamento, o último deste PSS, são 4,8 mil professores contratados temporariamente pelo Governo do Amazonas para atuação na rede estadual, em Manaus e no interior.

“A partir de segunda-feira, a gente começa a convocação de 498 profissionais da área de Educação para o início deste ano letivo de 2022. Então, a partir do dia 14, quem participou do Processo Seletivo começa a ser convocado”, reforçou o governador.

Dos 498 professores convocados, 250 atuarão em escolas da capital e 248 no interior, nos ensinos Regular, Especial e Tecnológico. Todas as informações sobre a apresentação dos profissionais, que inicia na segunda-feira (14/02), na sede da Secretaria de Educação (rua Waldomiro Lustoza, bairro Japiim), estarão disponíveis no site oficial da pasta, no link: www.educacao.am.gov.br.

Continua depois da Publicidade

Ao todo, o Governo do Estado realizou 53 convocações do PSS 2019/2020 da Secretaria de Educação, empregando mais de 4,8 mil professores e gerando cerca de 7 mil empregos para profissionais da Educação de todo o estado.

Vacinação – Wilson Lima aproveitou a visita à EETI Altair Severiano Nunes para sensibilizar a comunidade sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, principalmente das crianças de 5 a 11 anos que retornam às aulas 100% presenciais na próxima semana.

Continua depois da Publicidade

Para avançar com a cobertura vacinal deste grupo, neste sábado (12/02), cinco escolas da rede estadual serão postos de vacinação. A medida é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus para intensificar as ações de vacinação nesta faixa etária contra a Covid-19. Além destas unidades, outros 14 pontos estarão disponíveis.

“Aqui, eu faço um apelo para que os pais não deixem de levar seus filhos. A gente está em uma batalha muito grande para que todos estejam vacinados. A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. É isso que tem feito com que os números de óbitos e agravamentos tenham caído. Não há outra explicação”, endossou o governador.

Continua depois da Publicidade

A Secretaria de Educação vai transformar em pontos de vacinação as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) Elisa Bessa Freire e Irmã Gabrielle Cogels, nos bairros Jorge Teixeira e Puraquequara, respectivamente.

Além delas, o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dariana Zuleica Correa Lopes, no bairro Lago Azul; e as Escolas Estaduais Prof. Ruy Alencar, no bairro Cidade Nova, e Julia Bittencourt, no bairro Compensa, serão pontos de vacinação infantil.

* Com informações da assessoria de imprensa