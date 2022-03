Wilson Lima dá boas-vindas a Casas Bahia, que abre 378 vagas de emprego no Amazonas; saiba como participar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima desejou boas-vindas a Casas Bahia, marca do grupo varejista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos da Via S/A. No segundo semestre, novas lojas da Casas Bahia serão abertas na capital e no interior como parte do plano de expansão da marca.

O processo de contratação de recursos humanos para a formação de equipes já começou. Inicialmente, são vagas para 378 profissionais.

No dia 5 de outubro do ano passado, Wilson Lima recebeu representantes do grupo na sede do Governo do Amazonas, na Compensa, zona oeste de Manaus. Na ocasião, os executivos informaram sobre a intenção de instalar 25 lojas no Amazonas, na capital e interior. Além disso, eles pretendem montar um centro de distribuição para atender outras empresas. Além da marca Casas Bahia, a Via é dona das marcas Ponto e opera o e-commerce Extra.

“Nós precisamos somar esforços para a manutenção dos empregos e, também, para que sejam criados novos postos de trabalho. Tenho conversado com executivos de diferentes setores com o objetivo de atrair novos investimentos, seja na própria indústria, no varejo ou outros segmentos da economia”, disse o governador.

O processo seletivo está aberto para profissionais com formação acadêmica a partir do Ensino Médio e Superior. Há vagas para vendedores e assessor de atendimento, entre outras (veja detalhes no quadro abaixo).

Para participar, os candidatos devem se inscrever pelo site de carreiras da Via ou pelos links de cada vaga:

Vagas de Vendedor/Caixa/Estoque – https://viavarejo.gupy.io/jobs/93007

Vagas de Gerente de loja – https://viavarejo.gupy.io/jobs/1543441

Vagas de Personal Tech – https://viavarejo.gupy.io/jobs/1541627