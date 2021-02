Wilson Lima decreta luto oficial de três dias pela morte do presidente do TRE-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima decretou luto oficial, por três dias, no âmbito do Estado do Amazonas pelo falecimento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), desembargador Aristóteles Thury, neste domingo (14/02). Thury faleceu em São Paulo, onde tratava de infecção pela Covid-19.

“Magistrado de carreira e professor de Direito Penal, o desembargador Thury deixa um legado de excelência para a Justiça do nosso estado. Aos familiares e amigos a minha solidariedade e um abraço fraterno. Que Deus conforte o coração de todos”, escreveu o governador em suas redes sociais.

No decreto, o governador destaca a imensa contribuição jurídica à sociedade amazonense de Aristóteles Thury, não apenas no exercício da magistratura, mas também em sala de aula, ajudando na formação de profissionais de Direito.

“Considerando que sua vida foi pautada e reconhecida pelos valores éticos, sempre ressalvados em suas decisões que zelavam pela moralidade, espírito público e valores humanísticos”, diz trecho do decreto.

