Wilson Lima defende energia contínua para comunidades isoladas do Amazonas em congresso da Aneel

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu nesta quarta-feira (17/09) a necessidade de garantir acesso contínuo à energia elétrica de qualidade para comunidades isoladas do estado. O posicionamento foi feito durante a abertura do Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética do Setor Elétrico (Citeenel), promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Segundo o governador, o Amazonas concentra 92 dos 130 sistemas isolados existentes na Amazônia, o que reforça a urgência de soluções para garantir segurança energética, redução de emissões de CO₂ e contribuição à agenda climática global.

“Dos 130 sistemas isolados existentes na Amazônia, 92 estão no Amazonas. Isso mostra a urgência de discutirmos soluções que levem não apenas segurança energética para essas comunidades, mas também alternativas capazes de reduzir a emissão de CO₂ e dar a nossa contribuição à agenda climática global”, afirmou Wilson Lima.

Investimentos em gás natural e energia solar

Wilson Lima destacou que o Amazonas possui a maior reserva de gás onshore do país, com potencial de até 100 bilhões de metros cúbicos. Com o Novo Marco Regulatório do Gás, em 2021, o estado rompeu monopólios e atraiu investimentos, como o Complexo do Azulão, em Silves, que soma R$ 5,8 bilhões em aportes privados e gerou 5 mil empregos no pico das obras.

O governador também citou a inauguração, em julho de 2025, da primeira usina a gás natural do Norte do Brasil para operações portuárias, em Manaus, que utiliza gás do Azulão e se tornou pioneira ao abastecer atividades logísticas, reduzindo custos e emissões de carbono.

Na área de energia solar, o estado registrou crescimento de 528% na geração distribuída entre 2021 e 2024, alcançando 48 dos 62 municípios. O setor já recebeu R$ 250 milhões em investimentos, com previsão de mais R$ 200 milhões em 2025, sobretudo no interior.

O governador ressaltou ainda que a meta é transformar os sistemas isolados em híbridos até 2030, combinando fontes como solar, biodiesel e gás natural, o que deve reduzir custos operacionais e ampliar o acesso a energia limpa em áreas remotas.

Marco legal da transição energética

Wilson Lima anunciou que o Amazonas está em fase final de elaboração do marco legal da transição energética, previsto para ser aprovado pela Assembleia Legislativa até novembro de 2025. A proposta dará segurança regulatória e atrairá novos investimentos, conciliando desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

O Citeenel é o principal congresso nacional de inovação tecnológica e eficiência energética, realizado pela Aneel a cada dois anos. A edição de 2025, sediada em Manaus entre 17 e 19 de setembro, tem como tema “Inovação e Eficiência Energética para um Futuro Resiliente: Traçando Caminhos para Segurança Energética, Sustentabilidade e Equidade”.

O evento reúne representantes do governo federal, Aneel, Ministério de Minas e Energia, empresas privadas, pesquisadores e lideranças internacionais, debatendo soluções para ampliar a oferta de energia limpa e reduzir impactos ambientais.