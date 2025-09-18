Wilson Lima define agenda para a COP 30 e busca investimentos internacionais em Belém

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima anunciou, na manhã desta quinta-feira (18/09), os principais projetos que o Governo do Amazonas levará à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro, em Belém. Entre as prioridades, estão a captação de investimentos internacionais para financiar iniciativas no estado e a defesa do papel estratégico da Amazônia na construção de um futuro sustentável.

“Temos aqui a maior extensão de floresta contínua do mundo. Vamos discutir e apoiar a criação de fundos, além do fortalecimento da bioeconomia. Estamos elaborando um plano de bioeconomia para o Amazonas e, até novembro, devemos estar com ele pronto para ser levado para a COP 30”, afirmou o governador.

A participação do Amazonas já está confirmada na Zona Azul, espaço da COP destinado a chefes de Estado e delegações oficiais que discutem tratados e acordos globais. Na agenda do Estado estão previstos encontros com Banco Mundial, BID, GCF-TF, KfW e com representantes dos governos da Noruega, Alemanha e Grã-Bretanha.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o Amazonas levará resultados concretos. O estado mantém 97% da cobertura natural preservada e destinou R$ 1 bilhão ao fortalecimento de cadeias produtivas como castanha, óleos, pesca e turismo de base comunitária, além de concessões florestais com transparência e repartição de benefícios. Essas ações dialogam com o Plano Amazonas 2030, que mira o desmatamento líquido zero até 2030.

Wilson Lima também anunciou a criação do Grupo de Trabalho COP 30, vinculado ao Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. O GT reunirá diferentes órgãos do Governo do Amazonas para coordenar, estruturar e consolidar as agendas prioritárias que serão apresentadas na conferência.