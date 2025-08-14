Wilson Lima destaca avanços em segurança pública e estratégia integrada durante Fórum Brasileiro em Manaus

Notícias do Amazonas – No segundo dia do 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nesta quinta-feira (14/08), realizado pela primeira vez em Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou os principais avanços na segurança pública do estado desde 2019. Ele ressaltou que os resultados são fruto de uma estratégia integrada que combina investimentos em recursos humanos, tecnologia e estrutura.

Durante a conferência “Caminhos Estaduais para Redução da Violência e da Criminalidade”, ao lado do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, Wilson Lima destacou que o Amazonas evoluiu de um cenário de carência tecnológica para se tornar referência em monitoramento inteligente, combate ao tráfico e modernização da frota.

“Nós tínhamos a missão de montar toda essa base tecnológica, criar novos sistemas e mudar culturas administrativas. Em 2019, o estado teve praticamente zero avanços tecnológicos e, hoje, essa é uma das nossas maiores fortalezas. As grandes preocupações eram o sistema prisional e o combate ao tráfico. Hoje, com investimentos consistentes, estamos cumprindo a nossa missão”, afirmou.

O evento contou com secretários de segurança de todo o país, pesquisadores, especialistas, além da deputada estadual Alessandra Campelo; do secretário de Segurança, Vinícius Almeida; do comandante-geral da Polícia Militar, Klinger Paiva; do Delegado Geral Adjunto, Guilherme Torres; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleiso Muniz; e do secretário de Administração Penitenciária, Paulo César Oliveira.

Entre os avanços, o governador destacou a realização do primeiro concurso público para as forças de segurança em 11 anos, em 2022, com a nomeação de 2,8 mil novos policiais e bombeiros, além de programas permanentes de capacitação e valorização profissional.

Na área tecnológica, ele citou a implantação do Sistema Paredão, com mais de 1,3 mil câmeras inteligentes em Manaus e região metropolitana, além de equipamentos de reconhecimento facial e leitura de placas instalados nas ruas e em viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

No campo estrutural, Wilson Lima apontou investimentos de R$ 1 bilhão desde 2019, renovação da frota com 621 viaturas e 100 motocicletas em 2025, e entrega de cinco bases fluviais avançadas e 10 lanchas blindadas para combate ao crime organizado.

Segundo o governador, os resultados concretos incluem redução de 99% nos roubos a rotas do Distrito, queda de 50,7% nos roubos a transporte coletivo, diminuição de 28% nos homicídios e de 19% nos roubos a comércios. Quanto ao tráfico de drogas, o estado registrou recorde histórico de apreensões em 2024, com 43,2 toneladas, e a maior apreensão da história em 2025, com 6,5 toneladas interceptadas. No primeiro semestre deste ano, foram apreendidas 25 toneladas, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2024.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, elogiou os resultados alcançados pelo Amazonas e reforçou a importância da cooperação entre estados. “O Amazonas tem tido resultados, o Espírito Santo tem tido resultados, e essa troca de experiências e tecnologia é essencial para que possamos entregar ao cidadão aquilo que ele mais deseja hoje: um ambiente de mais segurança”, declarou.

O 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado de 13 a 15 de agosto, reuniu mais de 1,3 mil participantes, com 45 mesas de debate, duas conferências e cerca de 200 especialistas. O evento abordou a relação entre segurança pública e meio ambiente no contexto pré-COP30 e é correalizado pelo Governo do Amazonas, por meio da SSP-AM.

O diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, destacou que tanto o Amazonas quanto o Espírito Santo têm adotado gestão que alia tecnologia, valorização profissional e inteligência estratégica. “Para enfrentar uma criminalidade cada vez mais capitalizada, é preciso investir em bons sistemas, cruzar informações e conduzir investigações qualificadas. Os dois governadores mostraram que estão fazendo isso”, afirmou.