Amazonas

Wilson Lima destaca COP30 como vitrine para prioridades da Amazônia

Governadores da Amazônia Legal discutem estratégias e pautas prioritárias para apresentar na conferência climática internacional.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 21:32

Notícias do Amazonas – Durante a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal, realizada nesta terça-feira (12/08) em Belém (PA), o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que a COP30 será uma oportunidade estratégica para apresentar ao mundo as prioridades e os desafios da região amazônica.

Segundo o governador, a conferência internacional será um espaço para levar a visão de quem vive e enfrenta as realidades da Amazônia, conciliando preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. “Esse momento é importante para que possamos contar a versão de quem mora na Amazônia, para que o mundo compreenda a nossa realidade e a nossa agenda ambiental”, afirmou.

Convocada pelo governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, Helder Barbalho, a reunião teve como pauta a definição da estratégia do Consórcio para a COP30, a ratificação dos trabalhos das Câmaras Setoriais, o acompanhamento das ações em andamento e a elaboração de uma estratégia de comunicação nacional e internacional.

Wilson Lima ressaltou que a Amazônia, marcada por desafios logísticos e sociais únicos, tem papel central no enfrentamento das emergências climáticas. Ele frisou que o encontro serviu para alinhar os últimos detalhes da participação conjunta dos nove estados que integram a Amazônia Legal na conferência.

O governador reforçou ainda a importância de ações concretas na região, como programas de combate ao desmatamento, incentivo à bioeconomia, regularização fundiária e investimentos em transição energética.

Além de Wilson Lima e Helder Barbalho, participaram do encontro os governadores do Acre, Gladson Cameli, e de Tocantins, Wanderlei Castro, além de secretários e autoridades regionais e nacionais. O evento reforçou a unidade dos estados amazônicos na defesa de pautas comuns e no fortalecimento da posição brasileira nas negociações climáticas internacionais.

Relacionadas

