Wilson Lima destaca esforços para garantir o abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde do Amazonas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima ressaltou, nesta sexta-feira (15/01), em pronunciamento em suas redes sociais, que tem buscado soluções junto ao Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento Covid-19, composto pelos Governos do Estado, Federal e Municipal, para manter o abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde. Wilson Lima explicou que o transporte aéreo é o principal meio para garantir a celeridade no envio dos insumos.

Continua depois da Publicidade

“Hoje nós estamos empenhados em garantir que todas as unidades tenham oxigênio para atender aquelas pessoas que estão hospitalizadas. O nosso problema hoje não tem a ver com a falta de recursos ou falta do produto no mercado nacional, mas em fazer com que esse oxigênio chegue ao Amazonas. A maneira mais rápida de chegar é através de avião, mas as únicas aeronaves que podem fazer isso são da Força Aérea Brasileira, e mesmo assim ainda trazem pouca quantidade, em razão da sua capacidade e do risco que é o transporte desse produto”, explicou o governador Wilson Lima.

A Força Aérea Brasileira (FAB) desembarcou, na madrugada desta sexta-feira (15/01), 6 mil litros de oxigênio líquido da empresa White Martins, fornecedora do Governo do Estado. A carga, oriunda de São Paulo, veio em seis isotanques de mil litros e vai ser distribuída nos hospitais da rede estadual pela manhã.

O governador enfatizou que um novo reforço de envio de oxigênio chegará ainda hoje para estabilizar o sistema, e que está em andamento a requisição das miniusinas junto ao Governo Federal.

Continua depois da Publicidade

“Já foram requisitadas 10 usinas que serão instaladas em algumas unidades. Nós continuamos com nossos trabalhos de remoção de pacientes para outros estados e também estamos recebendo, no final do dia, uma carga significativa. Isso vai nos ajudar a começar a estabilizar o nosso sistema”.

Nove pacientes que estavam internados nas unidades da rede pública estadual foram transferidos, na manhã desta sexta-feira (15/01), para continuar o tratamento em Teresina, no Piauí. O grupo foi o primeiro dos 235 que serão enviados para cinco estados brasileiros. A medida é uma das estratégias para melhorar o atendimento nas unidades de saúde de Manaus, que estão sobrecarregadas e sofrem com a escassez de oxigênio devido ao aumento da demanda nos últimos 15 dias.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da Assessoria de Imprensa