Wilson Lima destaca geração de empregos e reafirma compromisso com a ZFM após Honda anunciar investimento de R$ 1,6 bilhão no AM

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou nesta quinta-feira (9/10) a fábrica da Honda em Manaus, no Polo Industrial de Manaus (PIM), e reforçou o compromisso do Estado com a geração de empregos e com a manutenção do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). A visita ocorreu logo após o anúncio do investimento de R$ 1,6 bilhão pela montadora japonesa, que será aplicado até 2029 para ampliar a capacidade produtiva, modernizar processos e lançar novos modelos de motocicletas.

Durante a visita, Wilson Lima ressaltou que o novo investimento representa confiança no ambiente econômico e jurídico do Amazonas. “Um investimento desse é importante porque aumenta a capacidade de produção, gera eficiência e também mais oportunidades para as pessoas. Uma empresa do porte da Honda anunciar R$ 1,6 bilhão é a certeza de que aqui há um mercado fértil, há segurança jurídica e um compromisso histórico com o povo do Amazonas”, afirmou o governador.

A comitiva foi recebida pelo vice-presidente da Moto Honda, Hidenobu Nishida; o diretor de Produção, Qualidade e Logística, Lourival Barros; o head adjunto de Relações Institucionais, Cesar Barro; o deputado estadual Adjuto Afonso e o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Igrejas.

Com o novo ciclo de investimentos, a fábrica da Honda em Manaus, inaugurada em 1976, será ainda mais moderna e produtiva. A unidade, considerada a mais verticalizada da Honda no mundo, deverá alcançar capacidade de 1,6 milhão de unidades por ano até 2026. O plano prevê a criação de 350 empregos diretos e milhares de oportunidades indiretas. Atualmente, cerca de 9 mil trabalhadores estão empregados na planta, que produz 6.500 motocicletas por dia e exporta para 17 países, incluindo Estados Unidos, Austrália e México.

Ao reforçar o papel dos incentivos fiscais estaduais, Wilson Lima destacou que eles são essenciais para manter a competitividade do Polo Industrial. “A nossa política fiscal garante que o Amazonas continue atraindo investimentos e gerando empregos. Trabalhamos para que as empresas tenham segurança e condições de crescer”, pontuou.

O Governo do Estado oferece redução de base de cálculo e crédito estímulo de ICMS que variam entre 55% e 75%. Além disso, em 2022, foi prorrogada por mais 10 anos a Política Estadual de Incentivos Fiscais, válida até 2032, o que garante segurança jurídica às empresas e investidores da Zona Franca de Manaus.

O diretor da Honda, Lourival Barros, destacou a relevância dessa parceria com o poder público. “O governo tem fomentado as indústrias e, para a Honda, isso tem sido essencial para que a gente continue a investir mais na fábrica. A Honda confia no Brasil, acredita na motocicleta como solução de mobilidade e essa parceria é fundamental para o crescimento da fábrica e dos negócios”, afirmou.

Além do incentivo industrial, o Governo do Amazonas tem atuado em políticas voltadas à segurança no trânsito e ao apoio a mototaxistas e motofretistas, por meio do programa Motociclista Legal, que distribui Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e promove ações de conscientização sobre segurança viária.